Herbstkränze winden

Am 13.09.2024 fand im Pfarrstadl Untermühlhausen das Herbstkranz winden statt. Alle Teilnehmerinnen brachten eine Vielzahl an selbst gesammelten Herbstschätzen mit, die unter der fachkundigen Anleitung von Profi Irmgard Fendt verarbeitet und zu wunderschönen Herbstkränzen und anderen herbstlichen Objekten gewunden wurden. Als Gast war auch der BR dabei: Matti Bauer begleitete den kreativen Nachmittag mit seiner Kamera.

Icon vergrößern Am Ende entstanden wunderschöne Kunstwerke. Foto: Beate Weinert-Krödel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Ende entstanden wunderschöne Kunstwerke. Foto: Beate Weinert-Krödel

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!