Herbstkränze winden

Am 13.09.2024 fand im Pfarrstadl Untermühlhausen das Herbstkranz winden statt. Alle Teilnehmerinnen brachten eine Vielzahl an selbst gesammelten Herbstschätzen mit, die unter der fachkundigen Anleitung von Profi Irmgard Fendt verarbeitet und zu wunderschönen Herbstkränzen und anderen herbstlichen Objekten gewunden wurden. Als Gast war auch der BR dabei: Matti Bauer begleitete den kreativen Nachmittag mit seiner Kamera.
