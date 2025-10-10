Icon Menü
Untermühlhausen: Herbstkränze winden

Untermühlhausen

Herbstkränze winden

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Untermühlhausen-Epfenhausen basteln herbstliche Deko.
Von Beate Weinert-Krödel für Obst- und Gartenbauverein Untermühlhausen-Epfenhausen e.V.
    • |
    • |
    • |
    Die glücklichen Teilnehmerinnen mit ihren selbst gewundenen Kränzen.
    Am 13.09.2024 fand im Pfarrstadl Untermühlhausen das Herbstkranz winden statt. Alle Teilnehmerinnen brachten eine Vielzahl an selbst gesammelten Herbstschätzen mit, die unter der fachkundigen Anleitung von Profi Irmgard Fendt verarbeitet und zu wunderschönen Herbstkränzen und anderen herbstlichen Objekten gewunden wurden. Als Gast war auch der BR dabei: Matti Bauer begleitete den kreativen Nachmittag mit seiner Kamera.

    Am Ende entstanden wunderschöne Kunstwerke.
    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

