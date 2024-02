Technischer Defekt: Auto brennt bei Party in Untermühlhausen aus

Nach dem Faschingsumzug wird größtenteils friedlich gefeiert. Dennoch ist die Polizei vor Ort im Einsatz.

In Untermühlhausen haben Teilnehmende und Zuschauer des Faschingsumzugs größtenteils friedlich gefeiert. Dennoch war die Polizei auch dort im Einsatz: Unter anderem wegen einer Körperverletzung, einer Trunkenheitsfahrt und einem brennenden Auto.

Wie die Polizei meldet, kam es gegen 20.45 Uhr im Festzelt zu einer Streitigkeit, bei der ein 23-Jähriger einem 21-Jährigen eine kräftige Ohrfeige gab. Durch den Schlag mit der flachen Hand erlitt der Geschädigte eine blutige Lippe und Schmerzen.

Beim Brand des Autos entsteht Totalschaden

Eine halbe Stunde später geriet auf dem Parkplatz des Festzelts ein Auto aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Opel wurde von der Feuerwehr abgelöscht. Trotzdem entstand laut Polizei ein Totalschaden von mindestens 10.000 Euro.

167 Bilder So lief der Faschingsumzug durch Untermühlhausen Foto: Christian Rudnik

Die Polizei führt während der Faschingszeit verstärkt Verkehrskontrollen durch. So auch in Untermühlhausen. Bei einem 22-jährigen Fuchstaler wurde gegen 0.30 Uhr bei einer Kontrolle eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Wie die Polizei meldet, erwartet ihn ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot. (AZ)

Lesen Sie dazu auch