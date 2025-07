Neuer Spielplatz und neues Biotop auf dem ULP-Gelände in Landsberg

Im neuen Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“ in Landsberg haben Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Projektleiter Marius Jung einen neuen Spielplatz und ein Trockenbiotop feierlich eröffnet. Wie berichtet, war die Zerstörung des ursprünglichen dort gelegenen Biotops, unter anderem von Stadträten und dem Bund Naturschutz kritisiert worden.

Der öffentliche Spielplatz und das angrenzende Trockenbiotop befinden sich zwischen den Spöttinger Höfen und dem ehemaligen Jugendzentrum in der Spöttinger Straße. Der Spielplatz bietet Spielgeräte für Kinder aller Altersgruppen und bildet laut einer Pressemeldung von Projektbetreiber ehret+klein zusammen mit dem benachbarten Bücherschrank eine vielseitig nutzbare Begegnungsfläche. „Ich freue mich sehr, dass Familien, Kinder und Eltern mit dem Spielplatz nun einen Treffpunkt im Quartier haben“, wird Doris Baumgartl zitiert. „Der neu eröffnete Spielplatz bietet viel Platz zum Spielen und Toben für die kleinsten Bewohnerinnen und Bewohner“, so Marius Jung. Man erfülle damit den Wunsch vieler Menschen nach mehr Grünflächen im Quartier.

Auf die Auswirkungen des Klimawandels abgestimmt

Auch das ehemalige Feuchtbiotop ist Thema der Pressemeldung. Dessen Renaturierung habe auf die Auswirkungen des Klimawandels abgestimmt werden müssen. Prognosen hätten gezeigt, dass eine Wiederherstellung als Feuchtbiotop aufgrund des sinkenden Wasserpegels langfristig nicht tragfähig wäre. Deshalb sei ein nachhaltiges Trockenbiotop mit heimischen Baumarten und Sträuchern, wie beispielsweise Feldahorn, Hainbuche, Linde, Eiche, Berberitze, Haselnuss, Hundsrose und Kornelkirsche angelegt worden.

Zurzeit befinde sich zudem ein kleines Feuchtbiotop mit einer tieferen Wasserstelle in der Erstellung. Dort wurden neben neuen Staudenpflanzungen auch Pflanzenableger aus bestehenden Biotopen des Quartiers verwendet, sodass zügig ein natürliches Biotop für Pflanzen und Kleintiere entstehen werde. Zusätzlich wurde der Papierbach im Bereich der Ausgleichsflächen von Unrat und provisorischen Abstützungen befreit und einer Renaturierung unterzogen. Mit Schroppen (Steine mit einer Korngröße von über 60 Millimetern), Findlingen, Trockengehölz und Feuchtlagen wurden die Uferböschungen in einen natürlichen Verlauf verändert.

Im Feuchtbiotop war einst der Eisvogel heimisch

Die Zerstörung des ursprünglichen Biotops, in dem unter anderem der Eisvogel heimisch war, war in den vergangenen Jahren immer wieder Thema im Stadtrat. Nachdem die vormals etwa 600 Quadratmeter große „Wassergasse“ verschwunden war, erhob unter anderem der Bund Naturschutz den Vorwurf, dass im Rahmen der Bauarbeiten die Zerstörung des Feuchtbiotops von Beginn an in Kauf genommen worden sei. Und auch innerhalb des Stadtrats wurde von mehreren Seiten deutliche Kritik geäußert.