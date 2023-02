11.000 Euro Schaden bei Wendemanöver mit dem Auto in Utting

Eine 72-jährige Münchnerin übersieht beim Wendemanöver ein anderes Fahrzeug. Der Sachschaden ist hoch.

Am Samstag gegen 16.15 Uhr fuhr eine 72-Jährige aus München mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Utting in Richtung Schondorf. Die Abzweigung zum Freizeitgelände wollte die Münchnerin zum Wenden nutzen, um wieder in Richtung Utting zu fahren. Beim Wiedereinfahren auf die Staatsstraße übersah sie einen 62-jährigen Uttinger, der ebenfalls in Richtung Schondorf fuhr.

Beteiligte des Unfalls bei Utting bleiben unverletzt

Trotz der eingeleiteten Vollbremsung und Ausweichbewegung des Uttingers konnte eine seitliche Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Es wurde zwar laut Polizeiinspektion Dießen niemand verletzt beim Zusammenstoß und beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, doch es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. (AZ)