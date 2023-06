Arbeiten am Bürgertreff in Utting schreiten voran

Hans Starke, Vorsitzender des Vereins Füreinander informiert über den aktuellen Stand beim Bürgertreff Utting und mahnt mit Blick auf die Situation in der Pflege.

Der Umbau des ehemaligen VR-Bank-Gebäudes in der Bahnhofstraße in Utting zu einem Bürgertreff geht voran. Auf Wunsch des Gemeinderates stellte Hans Starke, Vorstand des Vereins Füreinander, einen Zwischenstand der Arbeiten vor, die bis zum Herbst abgeschlossen sein sollen.

Der Umzug vom 17&Wir in die neuen und größeren Räume ist im August geplant, ein Einweihungsfest vom 21. bis 23. September, eventuell auch gemeinsam mit dem Integrativen Kinderhaus, das kürzlich die Räume im oberen Stockwerk bezogen hat. Wie Starke ausführte, habe der Bürgertreff zwei Anliegen. Zum einen soll damit der Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt, das Gemeinwohl gefördert und Vereinsamung vorgebeugt werden. Zum anderen diene er der Seniorenarbeit, beispielsweise würden Beratungen zur Einstufung in eine Pflegestufe durchgeführt.

Zahl der Pflegebedürftigen steigt in nächsten Jahren stark an

Es gäbe aber auch Angebote zur Unterstützung im Alltag wie Betreuungsgruppen sowie bedarfsgerechte Hilfe durch den Helferkreis. Starke verwies dabei auch auf die Brisanz beim Thema Pflege: Bis 2030 sei ein Anstieg von 30 Prozent bei den Pflegebedürftigen in Deutschland zu erwarten, die unbesetzten Stellen beim Pflegepersonal beliefen sich bis dahin auf 500.000 und bereits jetzt seien rund 2400 Euro pro Monat an Eigenmitteln für einen Platz im Pflegeheim zu bezahlen. "Pflegeheime und -dienste sind bereits jetzt weitgehend ausgelastet“, mahnte Starke.

Noch stehen Arbeiten aus im künftigen Bürgertreff in Utting. Foto: Christian Rudnik

Seit dem Beschluss des Gemeinderats im Juni 2020, den Bürgertreff ins ehemalige Bankgebäude zu verlegen, ist viel passiert, vor allem wurde viel ehrenamtlich mit angepackt, um die Kosten zu senken. Mit 300.000 Euro bezuschusst die Gemeinde das Bauprojekt, das auch eine Leader-Förderung für die Hälfte der förderfähigen Kosten erhält sowie einen Zuschuss von 25.000 Euro von der Bayerischen Landesstiftung.

Gleich neben dem Eingang befindet sich die behindertengerechte Toilette, die mit einem Euroschlüssel jederzeit von Menschen mit Behinderung genutzt werden kann. Der Vorplatz soll als Infozone gestaltet werden, hier können sich Interessierte also künftig auch mit Flyern und Prospekten eindecken. Daran schließt sich der 90 Quadratmeter große Gemeinschaftsraum mit separater Küche an, der mit Beamer und Leinwand ausgestattet werden soll. Das gesamte Erdgeschoss umfasst 200 Quadratmeter und bietet auch Platz für Seminarraum, Büro, Toilette und Stuhllager.

Lesen Sie dazu auch

Fluchtwege im Bürgertreff Utting angelegt

Im Rahmen des Brandschutzes wurden Fluchtwege und Türen im nördlichen Teil des Gebäudes angelegt. In Eigenleistung hat der Verein die gesamte Elektrik entfernt. Diese wurde nun entsprechend der geänderten Nutzung neu verlegt, die Decke wurde ertüchtigt und die alten Heizkörper gegen neue getauscht. Diese seien für Niedertemperatur geeignet, so könne die Gemeinde, falls die 30 Jahre alte Heizung ersetzt werden müsse, auch eine Wärmepumpe anschaffen, erklärte Starke. Der größte Teil der Küche im alten Bürgertreff könne wiederverwendet werden und solle durch neue Schränke ergänzt werden, so Starke. "Der neue Bürgertreff ist eine sehr gute Investition der Gemeinde für die Bürger, er könnte jedoch in Kürze schon wieder zu klein sein", schloss Starke seine Vorstellung ab.