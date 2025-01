Betrunkener 40-Jähriger stiehlt Jacken von Gaststätten-Besuchern

Ein kurioser Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Utting. Gegen 1 Uhr wunderten sich die verbliebenen Gäste des Lokals darüber, dass sämtliche Jacken, welche sie an den Kleiderhaken im Eingangsbereich zurückgelassen hatten, plötzlich verschwunden waren. Im Tatverdacht stand schnell ein 40-Jähriger aus dem Gemeindebereich, welcher die Gaststätte zuletzt verlassen hatte. Die hinzugezogene Streifenbesatzung der Polizei Dießen hatte Glück: Der Dieb hatte auf dem Heimweg eine Spur an Kleidungsstücken hinterlassen. Diese führte die Beamten direkt zum Wohnort des Mannes.

Auf Klingeln öffnete er persönlich die Tür. Im Eingangsbereich fielen den Beamten laut Polizei sofort die restlichen entwendeten Jacken auf. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen einen Wert von rund zwei Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Der Wert der Jacken lag bei etwa 400 Euro. Die Jacken wurden im Anschluss den wartenden Menschen in der Gaststätte übergeben. (AZ)