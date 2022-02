Bootshaus für die Polizei: Warum Utting dieses Mal entscheiden kann

Plus Eigentlich haben die Behörden vor Ort bei der Standortentscheidung für einen Polizeisteg am Ammersee nichts mitzureden. Im Fall des derzeit diskutierten Platzes spielt die Gemeinde Utting jedoch eine entscheidende Rolle.

Die Suche nach einem Standort zum Bau eines Steges und Bootshauses für die Dießener Wasserschutzpolizei konzentriert sich weiterhin auf das Freizeitgelände in Utting. Nun will das Innenministerium konkreter aufzeigen, wie das Vorhaben aussehen könnte – und zwar mit einem Modell, das demnächst dem Uttinger Gemeinderat vorgelegt werden soll. Das berichtet Landrat Thomas Eichinger ( CSU) nach einem Gespräch mit dem Staatssekretär im Innenministerium, Gerhard Eck (CSU). Dem Uttinger Gemeinderat kommt bei dem Thema eine entscheidende Rolle zu.