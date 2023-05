Utting

Ausstellung in Utting: Der Maler Hans Dumler und die Magie der Katzen

Plus Seinen Katzen sah der Maler Hans Dumler in die Augen und erblickte Geist, Herz, Seele und ein bisschen ich selbst. Dem widmet sich eine Ausstellung in Utting.

Von Minka Ruile

Eine kleine Ausstellung von großer Bedeutung – nichts weniger ist die gerade im Uttinger „raumB1“ gezeigte Hans-Dumler-Schau „ANIMA(L)“. Der Galerist und Fotograf Harry Sternberg, Zufallsnachbar des 1992 nach Utting gezogenen Künstlers und diesem nach Jahren vorsichtiger Annäherung freundschaftlich verbunden, hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit regelmäßigen themenorientierten Sonderschauen an das vielseitige Schaffen des 2017 mit 95 Jahren verstorbenen und bis zuletzt besessen arbeitenden Hans Dumler zu erinnern. Und das ist mit den von Stieftochter Yvonne Denk aus dem Schrobenhausener Depot ausgewählten Arbeiten diesmal nicht nur besonders lohnenswert; es ist, wie Harry Sternberg hinwies, auch dringend notwendig.

Hartfried Neunzert, hier im Gespräch mit Hans Dumlers Stieftochter Yvonne Denk, führt in die Ausstellung „ANIMA(L)“ im raumB1 in Utting ein Foto: Minka Ruille

Denn so souverän Dumler als Kunstschaffender war, so sehr stand er sich als Mensch „mit Ecken und Kanten“ manchmal selbst im Weg. Erfolgreich mit seiner „Kunst am Bau“, leistete er es sich, nach dem Tod seines Münchener Galeristen Günther Franke auf eine Selbstvermarktung als Maler komplett zu verzichten. Für seine Bilder vergab er zudem selten Titel, signierte und datierte sie oft nicht einmal. Dumler genügte es, sie zu erschaffen, sie zu verwalten interessierte ihn nicht. Hier bestehe Nachholbedarf, waren sich Harry Sternberg und der in die Ausstellung einführende ehemalige Leiter des Stadtmuseums Landsberg, Hartfrid Neunzert, einig und regten die Vergabe einer Studienarbeit zur Erstellung eines Werkverzeichnisses an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

