Die Sonne besser nutzen: Was in Utting geplant ist

Plus Utting hinkt bei der Nutzung von erneuerbarer Energie den anderen Landkreisgemeinden hinterher. Wie sich das in Zukunft ändern soll.

Mehr Fotovoltaik auf den Dächern gemeindlicher Häuser ist das Ziel der Gemeinde Utting, die bei PV-Anlagen im Vergleich mit anderen Landkreisgemeinden hinterherhinkt. Welche Gebäude sich dafür eignen und welche technischen Möglichkeiten es gibt, hat die Lena Service GmbH in ein Konzept gefasst und dem Gemeinderat vorgestellt.