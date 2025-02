Fasching beim TSV Utting

Der TSV Utting hat am 15. Februar 2025 ein unvergessliches Faschingsfest unter dem Motto „Zeitreise“ gefeiert. Das Sportzentrum Auraystraße verwandelte sich für einen Tag in eine festliche Party-Location, in der Jung und Alt gemeinsam den Fasching zelebrierten. Den Auftakt machte der Frühschoppen, bei dem die Blasmusikfreunde Utting für eine ausgelassene Stimmung sorgten. Bei Brezn, Weißwürsten und bester Musik genossen die Besucher geselliges Beisammensein.

Icon Vergrößern Beim Partyabend wurde bis in die Nacht gefeiert. Foto: Marco Lemppenau Icon Schließen Schließen Beim Partyabend wurde bis in die Nacht gefeiert. Foto: Marco Lemppenau

Am Nachmittag stand der Kinderfasching auf dem Programm. Zahlreiche kleine Faschingsfans tobten sich bei Spielen aus und ließen sich Snacks, Kaffee und Kuchen schmecken. Ein Highlight für die jungen Partygäste war die Teeniedisco am Abend. Der Gymnastikraum wurde zur Tanzfläche, und die 10- bis 15-Jährigen feierten mit angesagter Musik und einer gut bestückten Candybar bis in die späten Abendstunden. Der krönende Abschluss des Abends war der große Partyabend, der zahlreiche Gäste anlockte. Die Wiesn-Band Cagey Strings brachte das Sportzentrum zum Beben, und an der Bar wurde bis in die Nacht gefeiert. Ein besonderes Highlight des Abends war die Showeinlage der Tanzgruppen des TSV Utting, die mit beeindruckenden Choreografien das Publikum begeisterten.

Der TSV Utting zieht eine durchweg positive Bilanz: „Die Resonanz war großartig, und wir freuen uns, dass so viele Faschingsfreunde mit uns gefeiert haben“, so die Organisatoren. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und hat einmal mehr gezeigt, dass der TSV Utting nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Feiern einiges zu bieten hat. Wir bedanken uns bei allen Helfern, Teilnehmern und Gästen – und freuen uns schon auf den Fasching im nächsten Jahr.

