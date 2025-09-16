Icon Menü
Utting: Gartenfreunde und Pfarrgemeinde sammeln Spenden für die Holzhauser Kirche

Utting

Gartenfreunde und Pfarrgemeinde sammeln Spenden für die Holzhauser Kirche

Kräuterbuschen brachten 1000 Euro.
Von Susanne Skarda
    Pater Sebastian hat den ganzen Nachmittag schöne Büschl mit gebunden.
    Pater Sebastian hat den ganzen Nachmittag schöne Büschl mit gebunden. Foto: Susanne Skarda

    Pünktlich zu Maria Himmelfahrt haben die Gartenfreunde Utting zusammen mit der Pfarrgemeinde und Pater Sebastian Kräuterbuschen gebunden und diese dann gegen Spende verkauft. Die Kräuterbuschen brachten gesamt 1000 Euro an Spenden für die Holzhauser Kirche ein. 500 Euro davon haben die Gartenfreunde diese Woche als Spende überwiesen. (Die andere Hälfte wurde der Pfarrgemeinde zugeordnet.) Vielen Dank den fleißigen Helferinnen, Pater Sebastian, der den ganzen Nachmittag schöne Büschel mit gebunden hat und Wittwer Mani. Wir hatten so schönes Pflanzenmaterial, dementsprechend waren auch die Büschel, natürlich auch schön gebunden.

