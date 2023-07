Utting

Ausstellung in Utting: Kleine Welten, die ein genaues Hinsehen erfordern

In der aktuellen Ausstellung im B1 am Bahnhofsplatz in Utting sind unter anderem diese Behausungen von Trude Friedrich.

Plus In fünf Jahren hat Harry Sternberg rund 50 Veranstaltungen im B1 in Utting kuratiert. Zum Jubiläum stellen Trude Friedrich und Peter Sauerer Holzskulpturen aus.

Im B1 eröffnen sich den Besuchern kleine Welten, die so fein und zum Teil winzigst gearbeitet sind, dass Zeit, Geduld und genaues Hinschauen gefragt sind. Zu den größten Ausstellungsstücken zählen die Mausefallen von Peter Sauerer, für die der Betrachter den Blick auf den Boden richten muss. „Palazzo Delle Poste“ heißt eine dieser Mausefallen, deren für den Nager gefährliches Innenleben sich nur durch einen Blick in die Öffnung am Dach offenbart. Hier glänzt das Metall der Falle. Außen jedoch ist die Behausung stilvoll und edel mit Eingangstreppe und Mosaikvertäfelung in Blautönen. Unweit davon steht das Pendant, „Cassa di Risparmio“ prangt über dem runden Eingangsportal, das auf Säulen ruht.

Ausstellung in Utting: Mausefallen und Bahndammtiroler

Sauerer gibt damit Tieren eine Behausung, die eigentlich keiner bedürfen. Tieren, die man eher loswerden als beherbergen will. „Shelter oder Behausungen für unliebsame Mitbewohner, Mausefalle oder Bahndammtiroler – Holzskulpturen im Zeitalter von….“ ist der Titel der Gemeinschaftsausstellung der beiden Künstler aus Walleshausen. Den Titel greift auch Trude Friedrich bei ihren Objekten auf. Mit dem kleinsten Objekt, einem Mückenhaus, fing alles an, erzählt sie bei der Vernissage, die viele Besucher angelockt hatte. Einst habe sie ein Mückenhaus von einem Freund geschenkt bekommen.

