Pkw landet bei Utting im Straßengraben: Vom Fahrer fehlt jede Spur

Zwischen Utting und Rieden kommt ein Auto von der Fahrbahn ab. Als die Polizei ankommt, sind am Unfallort aber keine Personen mehr anzutreffen.

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei Zeugen. Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde der Inspektion in Dießen mitgeteilt, dass sich ein Fahrzeug mit ukrainischem Kennzeichen zwischen Utting und Rieden im Straßengraben abseits der Fahrbahn befindet. Offenbar kam der Pkw in Fahrtrichtung Rieden in einer Linkskurve aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kam der Wagen nach rund 100 Metern zum Stehen, so die Polizei.

Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme befanden sich keine Personen mehr an der Örtlichkeit. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 6000 Euro geschätzt, gegebenenfalls noch hinzukommende Flurschäden sind dabei nicht berücksichtigt. Die Polizeiinspektion Dießen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen oder eine Beschreibung des Fahrers oder der Fahrerin abgeben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch