Sternsinger Utting

Die Uttinger Sternsinger sind mit 73 Kindern und Jugendlichen in 21 Gruppen durch Utting gewandert, um den Segen in die Häuser zu bringen und für den Neubau einer Mutter-Kind-Station im St. Benedikt Hospital in Ndanda zu sammeln. Dabei sind bisher 21.979,54 Euro zusammengekommen. Es kann noch bis Ende Februar für das Projekt gespendet werden. Danke Utting für das unglaubliche Ergebnis und diese wunderbare Gemeinschaft!

