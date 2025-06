In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 2025 drang ein bislang unbekannter Täter in einen Garten in der Immelmannstraße in Landsberg am Lech ein. Im Garten zerstörte der Täter Blumen und verschmierte eine Hauswand. Es entstand ein von der Polizei nicht näher benannter Sachschaden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 08191/932-0 zu melden. (AZ)

