Die Stelzer feiern ihr 30-jähriges Bestehen mit einem Auftritt in Venedig

Die Landsberger Stelzer präsentieren ihre Version von Romeo und Julia in Venedig. Am Ende der Aufführung steckt mehr als nur Theater.

Vor einem Jahr begannen die Landsberger Stelzer mit einem internationalen Workshop in Venedig, um ein italienisches Ensemble aufzubauen. Heute stehen sie im Hauptprogramm des venezianischen Karnevals, und das ausgerechnet am Lumpigen Donnerstag, dem wichtigsten Tag des Karnevals. Auf dem Markusplatz führen sie vor Tausenden Zuschauern ihre eigene Version von Romeo und Julia auf. Dabei übernehmen sie die Figur des Pulcinella aus der Commedia dell'arte, kürzen sie und arrangieren sie neu. Am Ende präsentieren sie einen Epilog im Stil des epischen Theaters von Bertold Brecht, der der Tragödie eine politische Wendung gibt.

Die Anerkennung der Stadt Venedig für eine solche Aufführung ist etwas Besonderes, teilt Wolfgang Hauck, der Leiter des Ensembles, in einer Pressemeldung mit. Er freut sich besonders über diesen Erfolg, denn im Jahr 2024 feiern die Stelzer ihr 30-jähriges Bestehen unter diesem Namen. Seit 1994 sind die Stelzer als Kulturbotschafter auch für Landsberg in der Welt unterwegs. Vor fünf Jahren realisierte das Theater eine Ausstellung in der Säulenhalle in Landsberg und nun, zum 30-jährigen Bestehen, folgt der Auftakt in Venedig. „Jetzt haben wir einen Titel als "i trampolieri a Venezia" – die Stelzer von Venedig“, kommentiert Hauck die Namensgebung.

Die Stelzer aus Landsberg sind nicht das erste Mal auf dem Marktplatz von Venedig

Weitere Auftritte im offiziellen Programm folgen am 9. und 10. Februar. Auch außerhalb Venedigs hat man die Stelzer entdeckt: Die Stadt Ceggia, etwa 30 Kilometer von Venedig entfernt, ist bekannt für ihre spektakulären Umzüge mit Hunderten Teilnehmern und riesigen Figuren. Die Stelzer werden die beiden Umzüge am 11. und 13. Februar anführen und dabei auch Romeo und Julia spielen.

Wolfgang Hauck bereitet die Gruppe auf die Auftritte vor. „Wir sind nicht zum ersten Mal auf dem Marktplatz, denn bereits 1991 und 1993 waren die Stelzer Teil des internationalen Theaterprogramms im Karneval“. Hauck freut sich auch auf die Zusammenarbeit mit dem Theater Pantakin, das seit über 30 Jahren die Nummer eins im italienischen Karneval für Comedia dell'Arte ist.

In Venedig habe sich auch eine kulturhistorische Dimension eröffnet. „Unsere italienische Koordinatorin der Stelzer in Venedig, Dr. Ketty Parma, Spezialistin für mittelalterliche und byzantinische Kunst, schreibt gerade an einer weiteren Doktorarbeit über Abbildungen von Stelzenläufern in mittelalterlichen Manuskripten.“ Im vergangenen Jahr sei eine weitere Kooperation entstanden. Die venezianische Regisseurin Ella Grigio arbeitet seit einem halben Jahr mit den Stelzern an ihrer Inszenierung von Dantes Inferno. Sie plant auch, mit dieser Inszenierung nach Deutschland zu kommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch