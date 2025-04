Für den Veranstalter war es die „bisher beste“ Landsberger Wiesn

Erstmals seit 2019 gab es dieses Jahr eine frühe Landsberger Wiesn – wobei das Wetter mitspielte. Die Sonne zeigte sich oft an den insgesamt sieben Veranstaltungstagen (4. bis 6. April sowie 10. bis 13. April) und bei meist angenehm warmen Temperaturen zog es zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Festgelände auf der Waitzinger Wiese. Veranstalter Edmund Diebold und Festwirt Roland Rachinger ziehen dementsprechend ein durchweg positives Fazit. Im kommenden Jahr wird das Volksfest dennoch voraussichtlich wieder im Juni stattfinden.

Diebold spricht gegenüber unserer Redaktion von der wahrscheinlich „bisher besten“ Landsberger Wiesn. „Wir sind durch die Bank sehr zufrieden.“ Das Volksfest bereits im April stattfinden zu lassen, sei mit Blick auf das Wetter mit einem hohen Risiko verbunden gewesen. Doch das habe sich letztlich ausgezahlt. „Es sind viele junge, aber auch ältere Leute gekommen – in dieser Hinsicht ist Landsberg eine Perle“, so Diebold. Zudem hebt der Veranstalter den friedlichen Verlauf hervor: Ihm sei keine Rauferei bekannt. Neben dem Festzelt sorgten Essensstände und Fahrgeschäfte für Volksfestflair auf der Waitzinger Wiese. Zum Programm gehörten unter anderem ein Seniorennachmittag, ein Familiennachmittag und ein Feuerwerk.

„Weiter arbeiten“ möchte Diebold mit den anderen Beteiligten an der Gestaltung des Donnerstags. Der in diesem Jahr erstmals durchgeführte Mädelsabend – bei Tischreservierungen erhielten Frauen einen Sektgutschein und es gab vergünstigte Preise bei Fahrgeschäften – müsse sich erst noch etablieren und brauche wohl mehr Vorlauf. Für das kommende Jahr kündigt der Veranstalter für Donnerstag eine weitere Überraschung an. Schon jetzt stecke man mitten in den Planungen.

Festwirt wünscht sich mehr Familien an den Sonntagen

Dann wird die Landsberger Wiesn voraussichtlich wieder im Juni über die Bühne gehen. „Wir sind von den kirchlichen Feiertagen abhängig“, sagt Edmund Diebold. Aufgrund des frühen Osterfests im kommenden Jahr (Ostersonntag am 5. April) müsste das Volksfest bereits Mitte März beginnen – das ist in den Augen des Veranstalters wohl doch zu früh.

Festwirt Roland Rachinger war das neunte Mal bei dem Landsberger Volksfest dabei. Auch für ihn war es „die beste Landsberger Wiesn seit wir hier sind.“ Im Jahr 2019, als das Volksfest ähnlich früh stattgefunden hatte, sei es ebenfalls „sehr gut“ gelaufen. Rachinger würde sich lediglich wünschen, dass es an den beiden Sonntagen noch mehr Familien zum Festgelände zieht.