00:32 Uhr

20 Bäume gepflanzt

Geltendorfer feiern Bergmesse

Die Sektion Geltendorf des Deutschen Alpenvereins pflanzte in einer Gemeinschaftsaktion mit der Sektion Alpen.Net, die auch die Finanzierung übernahm, 20 junge Bergahorn-Bäumchen auf dem Almgelände der Neuen Magdeburger Hütte. Es wurde auch darauf geachtet, dass es sich bei den Pflanzen um eine Sorte handelt, die den zu erwartenden Klimaveränderungen gewachsen ist.

Der Bergahorn kommt vor allem im Karwendelgebirge (z.B. Großer und Kleiner Ahornboden) bis in Höhenlagen von 2000 Meter vor. Im Bereich der Neuen Magdeburger Hütte findet man Bergahorn allerdings aufgrund der starken Beweidung nur an wenigen, von Verbiss geschützten Stellen. Deshalb umgaben die Teilnehmer die jungen Bäumchen mit Verbiss-Schutzhüllen, die an dünnen Pflanzstäben befestigt wurden. Leidvoll musste man erfahren, dass diese Pflanzstäbe im Wald hervorragend funktionieren, auf der Alm jedoch neugierigen und kratzbedürftigen Rindern und Pferden nicht standhalten. Deshalb wurden die Schutzhüllen, die noch an den Bergahornpflanzen vorhanden waren, drei Wochen später mit stärkeren Holzpflöcken nachgerüstet.

Vier Bäumchen, die die Schutzhülle schon verloren hatten, da die dünnen Pflanzstäbe abgebrochen und die Hülsen von den Tieren abgezogen waren, überlebten diese Zeit jedoch nicht, dazu schmecken Ahornpflanzen wohl zu gut.

Der Verein weist darauf hin, dass am 15. August, an Mariä Himmelfahrt, wieder der Almkirchtag und damit die Bergmesse auf der Neuen Magdeburger Hütte stattfindet. (lt)

