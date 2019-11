vor 46 Min.

38. Stadtmeisterschaft

OB überreicht Ehrenscheiben

An fünf Abenden ermittelten die Landsberger Sportschützen zum 38. Mal die Stadtmeister, diesmal bei den Loibachschützen in Erpfting. 106 Schützinnen und Schützen traten an.

Zur Siegerehrung konnte Schützenmeister Fridolin Bleicher auch den Oberbürgermeister der Stadt Landsberg Mathias Neuner begrüßen. Er bedankte sich bei der Stadt für den Zuschuss und die spendierte Ehrenscheibe. Oberbürgermeister Neuner überreichte die Ehrenscheiben mit den Motiven der Erpftinger Kirche an ihre Gewinner.

Die Scheibe für Luftgewehr gewann Melissa Ganz von den Landsberger Sportschützen. Die Luftpistolenscheibe sicherte sich Wolfgang Magg von den Loibachschützen Erpfting und die Scheibe für die Auflageschützen ging an Rainer Seitz von den Sportschützen Landsberg.

Die Siegerehrung setzte sich mit der Übergabe der Wanderpokale, Medaillen und Urkunden durch Schützenmeister und Sportleiter Alexander Bleicher fort.

Die Gewinner der Wanderpokale sind:

Schüler/Jugend: Sarah Hinträger, Gut Ziel Reisch, 29,2-Teiler;

Luftgewehr: Ramona Föstle, Gut Ziel Reisch, 7,2-Teiler;

Luftpistole: Michael Lechle, Gut Ziel Reisch, 92,7-Teiler;

Auflage: Fridolin Bleicher, Loibachschützen Erpfting, 4,0-Teiler.

Als jüngster Schütze erhielten Michael Fröhlich aus Ellighofen und als ältester Schütze Walter Wedl von den Hubertusschützen je eine kleine Anerkennung. (lt)

