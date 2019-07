vor 46 Min.

Abendandacht in Sandau

Ein besonderer Gast geht mit

Traditionell traf sich die Landvolkgemeinschaft Landsberg zur Abendandacht im Rahmen der Aktion Gebetsnetz der Katholischen Landvolkbewegung in der Diözese Augsburg (KLB) in der ehemaligen Klosterkirche St. Benedikt in Sandau (Landsberg).

Als besonderen Gast konnte wie immer der Heilige Bruder Klaus, der Patron der KLB und KLJB, in Form einer Reliquie in einer eigens dafür bereitgestellten Monstranz begrüßt werden. Und so trafen sich – am längsten Tag des Jahres – viele Gläubige, um in der romanisch schlichten wie schönen und nur mit Kerzen beleuchteten Kirche Gott einfach nah zu sein. Die Lieder, vorgetragen vom Frauenchor aus Reichling, taten ein Übriges.

In seiner Begrüßung ging der Vorsitzende Albert Vögele kurz auf aktuelle Themen in Kirche und Gesellschaft ein. Auch das Kirchenjahr biete eine große Fülle an Festen und Traditionen. So sei das Fronleichnamsfest an diesen Tagen noch sehr präsent, sind doch am Sonntag oft noch Prozessionen, die nachgelagert stattfinden.

„Und dabei geht es immer sehr festlich zu. Geben wir doch auch hier einem Gast die Ehre: Jesus Christus in Gestalt des Brotes. Deshalb schmücken wir unsere Kirchen, Straßen und Altäre, kleiden wir uns festlich“, so seine Rede.

„Wem geben wir heute noch die Ehre, freuen wir uns an dem, was uns geschenkt ist? Ein Text aus der Heiligen Schrift öffnet uns die Augen: Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, sondern sammelt die Schätze im Himmel, wo sie weder zerstört noch gestohlen werden können.“ Der Himmel könne hier eben das Herz sein. „Denn wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz.“

Nach dem Gottesdienst ließen die Besucher es sich nicht nehmen, in der Waldwirtschaft einzukehren, wo sich noch bis spät in den Abend hinein die Gäste in ungezwungener Atmosphäre austauschen und begegnen konnten. (lt)

