Abschied nach 26 Jahren

Neuwahlen beim Sportverein Reichling

Sportvereinsvorsitzender Hermann Jahl erinnerte in seinem Rückblick an die Einweihung der Bolzplatztore und die Flutlichtanlage in Ludenhausen. Beim Ausfall wegen Hallenumbau waren die sportlichen Aktivitäten ausgelagert.

Jahl dankte dem Kulturförderverein Happerger Ludenhausen, der Gemeinde und der Kirchenverwaltung für das Unterkommen im Happerger, der Kindergartenhalle und im Pfarrheim Reichling. Sein Dank galt allen, die aktiv am Umbau der Halle mitgearbeitet haben.

Übungsleiter sind dringend gesucht, so Jahl. Der Verein hat derzeit 595 Mitglieder, davon sind 210 unter 25 Jahre.

Bürgermeisterin Margit Horner-Spindler überbrachte den Dank der Gemeinde an Vorstand, Sparten und Jugendleiter. Es sei wieder Leben in die renovierte Halle zurückgekommen, so die Gemeindechefin, die die Wichtigkeit, die Halle umzubauen, hervorhob und allen dankte, die sich ehrenamtlich eingebracht haben.

Schließlich gab es Neuwahlen des Vorstands. Der zweite Vorsitzende war seit 26 Jahren Edwin Eldner. An seine Stelle wurde der bisherige Beisitzer Mathias Graf gewählt. Kassierin Ute Steininger und Schriftführerin Harriet Knab wurden wiedergewählt, Ralf Fuchs als Beisitzer hinzu. Die Beisitzer Willi Leyer und Alexander Graf wurden wiedergewählt.

Jahl konnte bei der Jahreshauptversammlung Raphael Branz für 200 Spiele, Philipp Graf, Markus Zarbo, Stefan Mayr, Sebastian Schießl und Raphael Seelau für je 100 Spiele ehren. Er erwähnte auch die Landkreisehrung von Hans-Walter Mitschke, der 40 Jahre Fähnrich im Sportverein war.

A-Trainer Mike Croll, Karate, dankte für sein „Neues Zuhause in der Reichlinger Halle“. Es gebe 60 Mitglieder. Er lud Zuschauer ein zur 25. Jubiläumsveranstaltung am 12. Juli. (klö)

