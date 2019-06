00:31 Uhr

Alle Ämter sind besetzt

Vortrag über Gemüseanbau

Die Garten- und Naturfreunde hatten ihre 133 Mitglieder zur Generalversammlung mit Vorstandswahlen ins Schützenheim eingeladen. Zur Wiederwahl stellten sich der Vorsitzende Christian Hanglberger und Kassenwartin Yvonne Hätscher. Beide wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Die bisherige Zweite Vorsitzende Conny Hilser und der langjährige Schriftführer Walter Spachtholz stellten sich nicht mehr zur Wahl. Im Vorfeld wurde deshalb bereits nach geeigneten Kandidaten Ausschau gehalten, und so konnten der Versammlung als Kandidat für den Zweiten Vorsitzenden Reinhard Krause und für das Amt der Schriftführerin Monika Eser vorgestellt werden. Beide wurden einstimmig gewählt. Die bisherigen Kassenprüfer Günter Bodien und Rudolf Kindler wurden wiedergewählt und bleiben im Amt. Der Vorsitzende stellte das Jahresprogramm vor, das einen Tagesausflug am 26. Mai in die Lehrgärten von Weihenstephan enthielt und auch die jährlichen Pflanzentauschaktionen im Frühjahr und Herbst. Weiter sind einige Kurse zum Herstellen von Blumenkränzen vorgesehen und ein Referat von einem Rechtsanwalt über das Nachbarrecht.

Ein Vortrag von Johann Streicher aus Ellighofen über den Gemüseanbau im Hausgarten brachte Fachliches in den Abend. Streicher berichtete aus seinem reichen Erfahrungsschatz und konnte wertvolle Tipps zu Anbauzeiten und zum Schutz der aufgehenden Saat geben.

Wichtig war dabei auch zu erfahren, was man nicht machen sollte und wie es besser gemacht werden kann. (lt)

Themen Folgen