00:31 Uhr

Ansturm auf die Spezialitäten

Allseits beliebte Feier am Altöttinger Weiher

Das alljährliche Fischerfest der Fischergilde Barbara am Altöttinger Weiher ist seit jeher ein beliebter Treffpunkt.

Ein bisschen zittern mussten die Barbara-Fischer heuer in Anbetracht des Wetterberichts schon, aber der Freitagabend und der Samstag verliefen zum Glück reibungslos und bei trockenem Wetter. Lediglich am Sonntag, früh morgens und zum Ende des Fests hin, erwischte die Vereinsmitglieder, die den Abbau durchführten, das Regenwetter.

Dennoch: Es gab ein großes Hallo mit vielen Stammgästen und alten Bekannten, und auch dieses Jahr waren wieder neue Besucher dabei. Der Ansturm auf die frisch zubereiteten Spezialitäten war überwältigend. Die Zubereitung der Schmankerl, wie Steckerlfisch, Räucherforellen, aber auch Grillgut, Kuchen und Crêpes sowie der Ausschank und das Abspülen erfolgen traditionsgemäß ausschließlich durch Vereinsmitglieder.

Auch der Auf- und Abbau, die Betreuung der Stände, die Organisation des Rahmenprogramms und alle anderen Arbeiten rund um das dreitägige Fest werden von fleißigen Vereinsmitgliedern erledigt – vom hoch motivierten Jung-Fischer bis zum routinierten Senior.

Am Samstagabend, nach Verabschiedung der letzten Gäste, fanden die Mitglieder doch noch kurz Zeit, sich gemeinsam in der Runde bei einem Feierabend-Bier oder Spezi über das Fest auszutauschen.

Während die kleinen Gäste sich in der von der VR-Bank zur Verfügung gestellten Hüpfburg austobten, traf sich die Jugendgruppe der Fischergilde am Samstagabend zum Nachtfischen am Altöttinger Weiher.

Unter der Aufsicht von Jugendleiter Benni Naurath erlebten die Kinder und Jugendlichen spannende Begegnungen mit heimischen Fischen, aber auch einiges Wissenswerte rund um Hege und Naturschutz gab es zu entdecken.

Die Jungfischer übernachteten in den errichteten Zelten. Viele Anwohner zählten zu den Gästen, die gerne und mit besonderer Freude bewirtet wurden.

„Der Dank geht an unsere helfenden Vereinsmitglieder und natürlich die Anwohner der Schwaighofsiedlung, die uns mit ihrer Toleranz und Hilfsbereitschaft dabei unterstützen, als relativ kleiner Verein solch ein Fest zu stemmen“, sagt Vorsitzender Johannes Vogel. (lt)

