00:32 Uhr

Aufstieg geschafft

Jahn-Herren wandern im Allgäu

Auch heuer unternahm die Tischtennis-Abteilung der FT Jahn Landsberg wieder ihren alljährlichen Vereinsausflug in die Allgäuer Alpen. Ziel war aufs Neue die auf etwa 1300 Meter gelegene Ski- und Wanderhütte des VfL Buchloe.

Vom Fuße des Bolsterlanger Horns aus nahm die Gruppe am Freitag den rund einstündigen Aufstieg in Angriff. Bei strahlendem Sonnenschein bot sich ein herrlicher Ausblick über das Illertal.

Nachdem sich die Tischtennisspieler zur Stärkung eine zünftige Brotzeit auf der Ornach-Alpe genehmigt hatten, wandte man sich am Abend dem traditionellen Schafkopf zu. Bis weit nach Mitternacht gingen die Runden an beiden Tischen. Obwohl das Wetter am Samstag dann nur noch teilweise mitspielte, unternahmen die „Jahnler“ eine Wanderung zum rund 1615 Meter hohen Rangiswanger Horn.

Belohnt wurden die Gipfelstürmer mit einem herrlichen Panorama auf den nordöstlich liegenden Grünten. Gerade rechtzeitig, bevor es anfing zu regnen, erreichten die Teilnehmer trockenen Fußes die Buchloer Hütte. Doch auch das folgende Unwetter tat der Stimmung keinen Abbruch.

Als sich der Wochenendausflug am Sonntagmorgen allmählich dem Ende zuneigte und es wieder an den Abstieg ging, waren sich alle Beteiligten einig: Das Hüttenwochenende war mal auch diesmal ein voller Erfolg. (lt)

