Ausflug mit Genuss

Mitglieder des Kauferinger Gala-Klubs besuchten die oberpfälzische Stadt Amberg. Der nächste Ausflug führt nach Miltenberg am Main.

Besuch in der Oberpfalz

Als regelrechten „Genussausflug“ bei Butterbrezen und Kaffee zum Morgenkulturstopp in Kaisheim sowie Sekt und „Sweeties“ auf der Hin- und Rückfahrt gestaltete die „Gemeinschaft Agiler Lebens-Abend Landsberg (G.A.L.A.-Klub) ihren ersten Klubausflug in die faszinierende oberpfälzische Stadt Amberg.

Schon beim Spaziergang durch die „Stadtbrille“, einen Wassertorbau über der Vils, der einst das ehemalige Zeughaus mit dem vormaligen kurfürstlichen Schloss verband, kam bei der bestens gelaunten Reisegruppe große Begeisterung auf. Im Luftmuseum herrschte Staunen über den künstlerischen, physikalischen und humorvollen Umgang mit dem Thema Luft. Zu Recht nennt sich Amberg auch „Luftkunstort“. Später ging es bei einer Stadtführung auf Stadterkundung, für die Klubchef Raimund J. Stolz als besonderen G.A.L.A.-Service eigens eine Rikscha gebucht hat. Das historische Rathaus mit Hochzeitsbrunnen, die vielfältigen Kirchen und das mit 2,50 Meter Breite kleinste, aber gehobene „Hochzeits“-Hotel „Eh’häusl“ in Amberg, faszinierten die Gruppe. Als Höhepunkt genossen die Klubmitglieder zum Abschluss den Blick auf Amberg von der Gastroterrasse neben der Mariahilf-Klosterkirche auf dem Mariahilfberg.

Bei so viel G.A.L.A.-Erlebnis freuen sich die Mitglieder, Angehörige und Freunde schon auf die nächste G.A.L.A.-Klubreise vom 6. bis 8. Oktober. Diese führt nach Miltenberg am Main und in den Odenwald und Spessart, zu der auch Interessenten eingeladen sind. (lt)

