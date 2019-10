vor 35 Min.

Basilika und Schiffsatmosphäre

Zwei Vereine umrunden gemeinsam den Brombachsee

Der Veteranen- und Soldatenverein Epfenhausen unternahm in diesem Jahr einen gemeinsamen Ausflug mit der Veteranen- und Soldaten-Kameradschaft Untermühlhausen. Das Faschingsteam Untermühlhausen hatte sich dazu bereit erklärt, ihnen die Busfahrt zu sponsern. Als Reiseziel hatten sie sich den Brombachsee ausgesucht. Außerdem sollten die Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein zum Trost in Wemding besichtigt und im Landgasthaus zur Linde in Stirn das Mittagessen eingenommen werden.

Klaus Bacher hatte wie beim letzten Ausflug die leckeren, „Veterani“ genannten Handwürste besorgt, außerdem frische Brezen und Getränke.

Bei trübem Regenwetter hielt man nahe Donauwörth die Brotzeitpause ab. Leider regnete es immer noch, was den Veteranen die gute Laune aber nicht verderben konnte.

Bei ihrem ersten Teilziel, der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein zum Trost in Wemding, hatte es aufgehört zu regnen und vereinzelt brach sogar die Sonne zwischen den Wolken hervor. Die Veteranen besichtigten die prächtige Wallfahrtsbasilika, bevor man in Stirn zur Mittagspause einkehrte.

Auch am Brombachsee war den Ausflüglern das Wetter noch hold. Die anderthalb Stunden dauernde Schifffahrt, die das eigentliche Ziel des Ausflugs war, führte in einer Rundfahrt an allen Haltestellen vorbei rings um den See, alle genossen die Atmosphäre auf dem Schiff.

Pünktlich, als alle wieder im Bus saßen, um die Heimreise anzutreten, öffnete der Himmel wieder seine Schleusen und es begann erneut zu regnen.

Abends wieder in Epfenhausen angekommen, machte ein guter Teil der Reisegesellschaft noch Brotzeit und ließ den rundum erfolgreichen Ausflug bei dem einen oder anderen Bier und Schnaps gemütlich ausklingen. (lt)

Themen folgen