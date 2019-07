00:31 Uhr

Beim Folklorefestival in Lomnice

Die Dießener Trachtler zu Besuch in der südböhmischen Partnerstadt. Im nächsten Sommer wird ein runder Geburtstag gefeiert

Wieder einmal nach Südböhmen ging es kürzlich für den Heimat- und Trachtenverein „D’Ammertaler Dießen-St. Georgen“. Das Folkloreensemble in Lomnice richtete ein Folklorefestival aus – und da durften die Dießener, mit denen der Verein seit Anfang der 1990er-Jahre freundschaftlich verbunden ist, nicht fehlen.

Ein richtig großes Programm war auf der Pfarrwiese in der Kleinstadt mitten in der südböhmischen Teichlandschaft geboten – und das bei Temperaturen von über 30 Grad, die den Tänzern und Musikern in ihren Trachten einiges abverlangten. Ein Blasmusikensemble machte schon am Mittag den Auftakt – und sorgte für den typisch böhmischen Blasmusiksound, wie man ihn zum Beispiel von der Kapelle „Budvarka“ aus dem nahe gelegenen Budweis kennt. Für die typisch bayerischen Akzente sorgten wiederum die Dießener Trachtler, als sie den „Haushamer“ plattelten und den „Laubentanz“ aufführten. Ein durchaus ähnliches Repertoire zeigte eine Volkstanzgruppe aus dem niederösterreichischen Mostviertel, während die Folkloregruppen aus Böhmen und Mähren etwas andere Akzente setzen. Die tschechischen Gruppen präsentieren in der Regel kleine Choreografien, die sie aus dem Fundus überlieferten Tanz- und Liedguts zusammenstellen. So bot sich auf der Freiluftbühne ein abwechslungsreiches Bilderbuch mitteleuropäischer Tänze und Musik.

Auch ein Ausflug in die benachbarte Stadt Trebon/Wittingau wurde unternommen. Der Ort beeindruckt nicht nur mit seinem barocken Stadtbild und dem Schwarzenbergschen Schloss, sondern hat auch noch eine Parallele zu Dießen: Eine Skulptur mit einem Mann mit einem Karpfen (ein Hinweis auf die jahrhundertealte Teichwirtschaft in Südböhmen) an einem Haus am Stadtplatz weist frappierende Ähnlichkeiten mit dem „Diez“ auf dem Untermüllerplatz aus. Als die Dießener dann den Stadtturm von Wittingau bestiegen, war nach zwei heißen Tagen durch einen kräftigen Schauer endlich auch für etwas Erfrischung gesorgt.

Mit einem Mittagsbuffet verabschiedete man die Freunde aus Dießen. Wiedersehen wird man sich im nächsten Sommer, wenn der Dießener Trachtenverein sein 100-jähriges Bestehen feiern wird. (lt)

