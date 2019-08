30.08.2019

Besonderes Geschenk für den Vorsitzenden

Beim Sommerfest werden viele verschiedene Aktivitäten angeboten. Die Jugend der Sektion bastelt für Helmut Hohenadl

Auch in diesem Jahr hat der DAV Kaufering wieder zum Sommerfest eingeladen. Und auch diesmal gestaltete sich die Wetterlage fraglich, doch der Vorsitzende des Vereins, Helmut Hohenadl, blieb optimistisch. Das Fest sollte in diesem besonderen Jubiläumsjahr für den Verein nun wirklich nicht ausfallen. 150 Jahre Deutscher Alpenverein, 150 Jahre Erkunden und Zugänglichmachen der herrlichen Berglandschaft für Wanderer und Bergliebhaber, das musste doch gefeiert werden.

So erfolgte dann der Aufbau, für den viele fleißige Helfer des DAV gerne bereitstanden, und das Fest im Vereinsheim konnte beginnen. An dieser Stelle sei allen gedankt, die Zeit und Mühe für das Gelingen der zwanglosen Feierlichkeit erübrigt haben. Jeder war herzlich willkommen – für Jung und Alt, für Groß und Klein war etwas geboten. Die Kinder konnten ihr Kletter- und Bouldertalent an der Boulderscheibe und beim Klettern mit Betreuung durch die Jugendleiter erproben. Hier galt wie immer „Sicherheit kommt zuerst“ und durch die Versiertheit der Kauferinger Jugend konnten sich auch Neulinge an der Wand rundum wohlfühlen.

Wer danach noch nicht genug hatte, tobte sich in der Hüpfburg tüchtig aus und ließ sich von der Kauferinger Feuerwehr in die Bedienung ihrer Gerätschaften einweisen. Gegen den entstandenen Hunger und Durst half Gegrilltes mit vielfältigen Salaten und als Nachtisch lockte eine schöne Tasse Kaffee mit herrlichem, selbst gebackenem Kuchen.

So gestärkt informierte sich der ein oder andere Geschichtsinteressierte über die langjährige spannende Geschichte des Deutschen Alpenvereins, während andere die musikalische Untermalung beim sonntäglichen Kaffeeklatsch genossen.

Schließlich wartete die Jugendgruppe mit einer besonderen Überraschung für den Vorsitzenden Helmut Hohenadl auf. Feierlich übergaben die Kinder ein fachmännisch gebautes Insektenhotel. In mühevoller Gemeinschaftsarbeit fertigten die Kinder unter Anleitung ihrer Jugendleiter einen Bau, der Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten eine Brutstätte bietet. Denn der Alpenverein sorgt sich nicht nur um den Wanderer, der sich in der Natur bewegt, sondern mindestens genauso wichtig ist für alle Mitglieder die Erhaltung der heimischen Artenvielfalt.

Mit diesem Geschenk für das Vereinsheim leistete die Jugendgruppe einen besonderen Beitrag für die Tiere. Alle hoffen, dass bald ein munteres Brummen und Summen um das Insektenhotel herrscht und viele Tiere in das liebevoll gestaltete Objekt einziehen. (lt)

