vor 44 Min.

Bier und Stände

Fahrt zum Christkindlmarkt

Die Fraueninsel im Chiemsee war das Ziel einer Fahrt des Gartenbauvereins Kinsau. In Seeon, bekannt durch das Benediktinerkloster im Seeoner See, ist die Camba-Brauerei beheimatet.

Die Kinsauer machten gleich nebenan bei BrauKon, einer Firma für Anlagen für die Brau- und Getränkeindustrie, eine Führung mit. Verschiedene Craft-Biere durften verkostet werden, und an den verschiedenen Hopfen-Sorten durfte man riechen. Dazu wurde ein knuspriges Brot aus der hauseigenen Bäckerei gereicht. Endlich konnte man mit dem Schiff auf die Fraueninsel übersetzen. Die Insel ist zwar nicht groß, aber es sind sage und schreibe 91 Stände darauf verteilt. Diese in zwei Stunden alle zu besuchen, ist unmöglich. Aber zumindest sind die Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten so zahlreich, dass niemand hungrig und durstig der Insel den Rücken kehren muss.

Und die eine oder andere hat schließlich auch noch etwas für den Christbaum oder ein Geschenk gefunden. (lt)

