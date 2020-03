vor 56 Min.

Blick aufs Jubiläumsjahr

Erinnerungen an das Gartenjahr in Finning

Martina Boos, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Finning, konnte vor Kurzem viele Mitglieder zur Jahresversammlung im Staudenwirt begrüßen. Ihr Jahresrückblick erinnerte an das Gartenjahr und offenbarte die Agilität des derzeit 208 Mitglieder zählenden Vereins mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen.

Im Zentrum stand jedoch die Feier zum 100-jährigen Bestehen des Gartenbauvereins mit begleitender Ausstellung und Kinderprogramm. Sehr gut angenommen wurde auch der Jahresausflug nach Benediktbeuern mit Klosterführung und anschließendem Besuch des Christkindlmarkts auf der Glentleiten.

Kassenwartin Jutta Bechler begründete in ihrem Kassenbericht eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrags ab 2020. Mehrausgaben für die Anlage einer Streuobstwiese, die 100-Jahr-Feier sowie Mindereinnahmen beim Obstpressen (kaltes Frühjahr, Hagel an Pfingsten) machten die Erhöhung unumgänglich. Sylvia Frieb informierte über den aktuellen Stand von „Das bunte Band – Finning blüht“, ein Projekt, das seit 2015 in Finning für Blühflächen sorgt. Die Diashow von Luzia Thürmer zeigte die besten Bilder der 100-Jahr-Feier und aus Anlass des Jubiläums auch alte Bilder aus vergangenen Jahrzehnten.

Für das laufende Jahr wartet der Verein ebenfalls mit einem interessanten Programm auf, vieles liegt aufgrund der Corona-Krise aber im Ungewissen, so musste das traditionelle Osterbasteln bereits abgesagt werden, ein Ausflug zur Bayerischen Staatsoper im Mai steht aufgrund der aktuellen Lage noch auf der Kippe. Martina Boos bittet alle Mitglieder und Interessierten, sich regelmäßig auf der Website des Vereins zu informieren.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Gartenbauverein Finning wurden Walter Schmidt, Marianne Schmidt, Fritz Ostner, Hannelore Ostner, Barbara Ostner, Dr. Franz-Xaver Boos und Alfred Höhe geehrt. (sr)

