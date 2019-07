00:32 Uhr

Breit aufgestellt in die neue Saison

Beim TSV Landsberg freut man sich über Zuwachs im Kinder- und Jugendbereich

Breit aufgestellt gehen die Landsberger Handballer in die Saison 2019/2020. So konnte auf der jährlichen Mitgliederversammlung bei den anstehenden Wahlen der Vorstand wieder vollständig besetzt werden.

Als Abteilungsleiter wiedergewählt wurde Roland Neumeyer. Er wird nun vertreten von Enja Meier und Barbara Bonfert.

Schatzmeister und Schriftführerin sind wie bisher Tobias Schmidt und Sabine Stöcker. Auch bei den Jugendleitern Kai Roth und Dominik Keller ändert sich nichts. Als Beisitzer in den Vorstand gewählt wurden Veronika Stöcker, Jutta Ontl, Dieter Friedrichsdorf und Christoph Stöcker.

Spannend sei es am Schluss für die erste Herrenmannschaft gewesen, berichtete Vorsitzender Roland Neumeyer in seinem Jahresrückblick. Bis Ende Mai, sechs Wochen nach dem letzten Pflichtspiel, hätte man warten müssen, bis klar gewesen sei, dass man keine Abstiegsrelegation mehr spielen muss und in der Bezirksoberliga bleibt. Wieder gut abgeschlossen hätten die Damen und damit ihr Ziel erreicht.

Sehr erfreulich sei gewesen, dass die Veranstaltungen neben dem Spielbetrieb wieder sehr erfolgreich waren. Besonders wies er auf den Handballer-Ball, das Beachhandball-Turnier und den VR-Bank-Landsberg-Ammersee-Cup und das Schulturnier für die 3. und 4. Klassen hin.

Die Jugendleiter Kai Roth und Dominik Keller berichteten, sie seien mit Jugendmannschaften gut besetzt und durch Gastspielrechte bei benachbarten Vereinen könne man auch den Jugendlichen aus schwächer besetzten Jahrgängen ein qualifiziertes Angebot machen, was auch genutzt werde.

Man habe auch ausreichend qualifizierte Trainerinnen und Trainer. Mehr Unterstützung könnten die Mannschaften aber teilweise aus dem Umfeld bei den nicht sportlichen Dingen brauchen. Weiterhin gebe es erfreulichen Zuwachs an Kindern und Jugendlichen, die die jüngeren Mannschaften verstärken.

So blickt man der neuen Saison optimistisch entgegen. (lt)

Themen Folgen