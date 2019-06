vor 12 Min.

Coastal Rowing getestet

Kauferinger auf Wanderfahrt

Der TSV Herrsching hatte zu seiner Rundfahrt geladen und der Ruderclub am Lech Kaufering (RCLK) nahm mit zwölf Ruderern und vier Booten teil. Ulrich Wallenda vom RCLK erklärte, dies sei bereits die 30. Wanderfahrt.

Bei idealen Wetterbedingungen gingen die Boote in der Herrschinger Bucht an den Start. Das Ostufer entlang ging es Richtung nördliche Seespitze nach Stegen. Vor allem die Jugend hatte bemerkt, dass eine Wanderfahrt auf einem See mit mehr Anstrengung verbunden ist als die ihnen bisher bekannten auf einem Fluss. Weiter ging es am Westufer Richtung Süden bis Utting, wo es eine kurze Mittagspause gab. Hier bot der bayerische Ruderverband ein besonderes Schmankerl: „Coastal Rowing“ ist im Trend. Hierfür kommen besondere Boote zum Einsatz, die auch küstengewässergeeignet sind. Diese spezielle Bootsform konnte als Zweier getestet werden. Anschließend ging es in Richtung Dießen bei planem Wasser zurück zum Herrschinger Ruderclub. Zum Abschluss wurden die Gäste im Herrschinger Bootshaus noch bestens mit Kuchen, Kaffee, Salatbuffet und Grillköstlichkeiten versorgt. (lt)

