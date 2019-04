vor 11 Min.

Damit der Baum trägt

Schnittkurs in Untermühlhausen

Circa 15 Interessierte trafen sich am Kirchanger in Untermühlhausen zum Baumschneidekurs des Obst- und Gartenbauvereins Untermühlhausen-Epfenhausen. Dort ließen sie sich von Manfred Kaun zeigen, wie man Hochstamm-Obstbäume fachgerecht schneidet.

Zuerst lernten die Teilnehmer etwas über den Baum im Allgemeinen, vom Wurzelwerk bis zur Krone. Manfred Kaun betonte, dass für ein gesundes Wachstum und eine ertragreiche Ernte ein gut gedüngter, sauerstoffreicher Boden mindestens so wichtig ist wie der Baumschnitt. Nach all der Theorie durften sich die Teilnehmer in der Praxis üben und unter Anleitung selbst die Baumschere anlegen. Der Obst- und Gartenbauverein bedankt sich bei Manfred Kaun für den lehrreichen Kurs. (lt)

Themen Folgen