vor 47 Min.

Das Angebot wird immer attraktiver

Der SV Igling verzeichnet steigende Mitgliederzahlen. Ein Quiz sorgt für Spaß

Seit einigen Jahren lädt der SV Igling seine ehrenamtlichen Helfer zu einem Neujahrsempfang ein, um einfach Danke zu sagen. Heuer fanden erstmals auch die Ehrungen langjähriger Mitglieder bei dieser Veranstaltung statt. Ein Jahresrückblick der Vorsitzenden Nicole Schleicher und ein von Laura Scheck organisiertes Quiz rundeten den Neujahrsempfang im Schützenheim ab.

Nicole Schleicher dankte bei der Begrüßung den zahlreichen Ehrenamtlichen, vom Vorstandsmitglied über die Trainer bis zu den Übungsleitern. Sie würden alle dazu beitragen, dass das Angebot des Sportvereins immer attraktiver werde.

Das belegte die Vorsitzende dann auch mit Zahlen. Knapp 1200 Mitglieder habe der Verein, zuletzt seien vermehrt Sportler aus den Nachbargemeinden hinzugekommen, die das vielfältige Angebot für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren schätzen würden. Hinzu komme die runderneuerte Sportanlage. Zur Attraktivität des Vereins trage auch die Gemeinde bei, die den SVI auf vielfältige Weise unterstütze.

Einen besonderen Dank richtete Schleicher daher auch an Bürgermeister Günter Först und die Gemeinderäte.

Ein Höhepunkt des Neujahrsempfangs war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Die hatte bislang immer bei runden Vereinsjubiläen stattgefunden. Nun sollen die Mitglieder aber in dem Jahr geehrt werden, in dem sie ihre „runde“ Mitgliedschaft begehen. Für 50 Jahre im Verein wurden Benno Gerum und Kurt Potsch geehrt. 40 Jahre Mitglied sind Brigitte Hollmann, Stefan Rössle, Anja Spitzer und Gisela Wunsch. Für 25 Jahre Mitgliedschaft zeichnete Nicole Schleicher Claudia Buchecker, Anna Löcherer, Christin Löcherer, Julia Löcherer, Roswitha Löcherer, Tobias Weigl, Jakob Weinmüller, Daniel Wilbiller, Helene Winkler, Katharina Winkler, Angelika Wolf, Nico Zencominierski und Sascha Zitzmann aus. Im Anschluss an die Ehrungen sorgte ein von Laura Scheck zusammengestelltes Quiz rund um den Sportverein für Kurzweil. So musste unter anderem erraten werden, wie viele Tischtennisbälle in einem Glas Platz finden und wie schwer ein Fußballschuh (Größe 42) ist.

Ansonsten gab es noch Fragen zum Sportheimumbau und vielem mehr. Nach dem Abendessen fand die Preisverteilung statt und danach klang ein rundum gelungener Neujahrsempfang entspannt aus. (wu)

