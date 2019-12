vor 54 Min.

Das Kriegerdenkmal bleibt im Dorf

Epfacher Veteranen blicken auf ein belebtes Vereinsjahr zurück

Zum Jahrtag des Epfacher Veteranenvereins marschierten bei schönem Wetter die Fahnenabordnungen der Epfacher Vereine, die Denklinger Musik unter Leitung von Dirigent Georg Linder, zahlreiche Vereinsmitglieder und Bürger gemeinsam zur Kirche. Dort zelebrierte Pater Johannes Kargl die Messe.

Nach der Messe begab man sich zum Kriegerdenkmal, um der Gefallenen der beiden Weltkriege zu gedenken, wobei auch ein Kranz niedergelegt wurde.

An der Veranstaltung nahm auch wieder eine Ehrenwache mit uniformierten Soldaten (Jürgen Malley und Daniel Kehl) teil. Nach einer zum Nachdenken anregenden Rede durch Vorsitzenden Walter Heinen folgten die Segnung durch Pater Johannes, die üblichen Lieder, Böllerschüsse durch Kanonier Martin Haseitl und ein gemeinsames Foto am Kriegerdenkmal. Nach dem Mittagessen eröffnete Walter Heinen die 147. Jahreshauptversammlung.

Heinen berichtete von zahlreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr: Neujahrsessen mit Frauen, Neujahrsempfang in Altenstadt, Eisstockturnier (4. Platz), Fronleichnamsprozession, Fahrt in die Normandie, Gartenfest bei Malley, Tag der Fallschirmjäger Altenstadt, Delegiertentagung Volksbund deutscher Kriegsgräber in Dachau, Delegiertentagung Veteranenvereine Altlandkreis in Sachsenried mit 100-jährigem Vereinsjubiläum und vieles mehr.

Aufgrund Anregung durch Bürger in manchen Gemeinden wurden die Kriegerdenkmale in Freiluftmuseen verlegt, da es der Jugend nicht zuzumuten sei, an einem solchen vorbeizugehen. Bürgermeister Braunegger sicherte zu, dass dieses während seiner Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Denklingen mit den Gemeindeteilen Epfach und Dienhausen auf keinen Fall passieren werde.

Vorsitzender Heinen konnte wieder zahlreiche Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder vornehmen. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Thomas Draxl, Markus Jocher und Harald Ostler geehrt, für 40-jährige Mitgliedschaft Manfred Ostler, Josef Schleich, Peter Edenhofer, Georg Schelkle, Franz Schöttl, Norbert Fichtl und Martin Haseitl.

Außerdem gab es eine Ehrung der Gemeinde Denklingen durch den VdK, und zwar in Form einer Urkunde und eines Modells der Glocke von Rovereto. Diese nahm Bürgermeister Andreas Braunegger von Heinen entgegen. Nach der Bayernhymne wurde die Versammlung beendet. (lt)

