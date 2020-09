00:31 Uhr

Der Generationswechsel hat geklappt

Armin Friedrichs ist neuer Vorsitzender

Wie schon in der Vergangenheit geklappt hat der Generationswechsel bei der JM Fuchstal. Als neuen Vorsitzenden wählten die Mitglieder Armin Friedrichs. Er löst damit Benjamin Ruf ab, der im Jahr 2012 die Verantwortung an der Spitze übernommen hatte. Mit ihm hört auch Alexander Schneider auf, der ebenso seit 2010 dem Vorstand angehört hatte und zeitweise selbst Vorsitzender gewesen war.

Unterstützt wird Armin Friedrichs durch seinen Stellvertreter Christopher Ruf. Neue Schriftführerin ist Tabea Hefele, die Finanzen verwaltet Nils Hahn. Als Clubleiter stellten sich Jakob Klein und Bastian Runge zur Verfügung, die Kasse geprüft wird von Benjamin Nirschl. In seinem Ausblick versprach der neue Vorsitzende Armin Friedrichs, nach der coronabedingten Unterbrechung das „klassische“ Programm der Vorgänger fortzusetzen. Dazu gehört die Beteiligung an den Märkten in Leeder und an der Spaßolympiade sowie die Vorführung eines stets gut besuchten Films zu Weihnachten. Daneben versprach er seinen Mitgliedern die Durchführung von Partys und Ausflügen. (hoe)

