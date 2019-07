00:31 Uhr

Der Lech und die Wasserkraft

Die trockengelegte Schauturbine an der Staustufe Langweid ist auf mehreren Ebenen begehbar. Die SPD-Senioren begutachteten die Technik von innen.

Die Senioren erkunden die Technik einer Staustufe und historischer Mühlen

Eine Halbtagesfahrt unternahmen 35 Mitglieder der Arbeitsgruppe 60Plus der Landsberger SPD an den Lech bei Langweid. Ein Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Robert Rapp, dem wohl renommiertesten Kenner des drittlängsten Donau-Nebenflusses in Deutschland, hatte ihnen vorweg alles Wissenswerte über den Lauf des Flusses vermittelt.

Der Lech kommt aus Vorarlberg und erreicht bei Füssen deutschen Boden. In einem weiten Flussbett mit sandigen und kiesigen Uferflächen fließt er breit in Richtung Füssen. Kurz vor Erreichen der Stadt stürzt er zwölf Meter tief und spektakulär über den im 18. Jahrhundert errichteten Lechfall.

Von dort geht es mitten durch den 1954 künstlich angelegten Forggensee mit der Staustufe Roßhaupten. Insgesamt 23 solcher Staustufen reihen sich flussabwärts aneinander. Eine davon, die Staustufe und das Lechmuseum Langweid, war Ziel des Ausflugs.

Eine besondere Attraktion ist hier die trockengelegte historische Schauturbine, die in zwei Ebenen begehbar ist. Ein Lehrpfad zum Thema Wasserkraft im Außengelände des Kraftwerks und der Nachbau eines historischen Lechfloßes runden die Ausstellung ab.

Beim zweiten Highlight der Fahrt, im Klostermühlenmuseum in Thierhaupten, ging es heiß her. Einst war das ehrwürdige Benediktinerkloster jahrhundertelang das beherrschende Zentrum des Ortes. Zur Selbstversorgung errichteten die Benediktiner vier Mühlen: eine Sägemühle, eine Ölmühle, eine Papiermühle und eine Getreidemühle. Seit mehr als 450 Jahren befindet sich die ehemalige Getreidemühle am Ufer der Friedberger Ach.

In der Abteilung Mahlmühle für Getreide wird ein altdeutscher Steinmahlgang der Technik des 20. Jahrhunderts gegenübergestellt. Mit einem nachgebauten Hadern-stampfwerk, einer Bütte und einem Holländer – einer messerbesetzten Walze – wird die Papierherstellung aus alten Lumpen erklärt. Eine weitere Abteilung dokumentiert die Technik der alten Ölmühlen mitsamt den heimischen Ölfrüchten.

Mit einem Funktionsmodell wird die Mechanik einer Deutschen Sägemühle des 18. Jahrhunderts aufgezeigt. Ein Teil des Museums ist ein wasserkraftbetriebenes Pumphaus, das zur Trinkwasserversorgung des Benediktinerklosters im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Die Funktionsweise des Wasserhauses mit seinen wasserkraftgetriebenen Pumpen wird im Klostermühlenmuseum in einem Modell erklärt.

Da die Klostergaststätte geschlossen war, besuchte man den 14 Kilometer entfernten Biergarten des Schlossbräustüberls Scherneck in Rehling. (lt)

