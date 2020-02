vor 53 Min.

Der Naturschutz spielt eine wichtige Rolle

Warum die Bewerbung für das Fischgewässer zwischen den Staustufen 11 und 12 gute Chancen hat

Ein wichtiges Jahr steht für den Fischereiverein Fuchstal an. Zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte bewirbt man sich um das Fischgewässer zwischen den Lechstaustufen 11 auf der Höhe des Lechblicks und der Staustufe 12 bei Lechmühlen. Warum man auch gegen Mitbewerber gute Chancen hat, erläuterte der Vorsitzende Wolfram Heilrath bei der Jahreshauptversammlung in der Restauration Blätz.

So gehört der Naturschutz neben dem Angelfischen zu den wichtigen Aufgaben im Verein. In der Vergangenheit wurden entlang des drei Kilometer langen Lechabschnitts seltene heimische Pflanzen angesiedelt, über Jahre hinweg eine am Lech gelegene Feuchtwiese gepflegt und rund 40 Nistkästen aufgehängt, in denen manchmal auch Siebenschläfer hausen. 2019 hat man sieben Tonnen sauberen Kies in den Lech eingebracht. Dadurch wurde für die Bachforellenlarven ein Unterschlupf geschaffen. Nicht zuletzt gehört auch eine gut funktionierende Jugendgruppe zum Verein, mit der man seit dem vergangenen Jahr sogar dem Kreisjugendring angehört.

Einen ansehnlichen Betrag ließ man sich im Vorjahr den Fischbesatz kosten. Zu den eingesetzten Arten gehörten, so Gewässerwart Jürgen Kiefer, Forellen, Äschen, Zander, Huchen und Weißfische. Fast bescheiden mutet dagegen an, was die Mitglieder in ihren 1000 Begehungen davon wieder an Land zogen. Insgesamt waren es 625 Fänge mit einem Gewicht von 750 Kilogramm. Zehn Arten wurden gefangen, so Kiefer weiter, zu ihnen zählten auch jeweils ein Rotauge und eine Rotfeder sowie als Rekord ein 1,25 Meter langer und fast 14 Kilo schwerer Hecht. Zwölf Arbeitsstunden hat jedes Mitglied in den Verein einzubringen. Ein großer Teil davon wird für die Pflege der beiden Weiher in Lechmühlen aufgebracht, die der Fischaufzucht dienen. Jugendwart Patric Asmus erzählte von Seminaren für den Nachwuchs, einem Ausflug mit dem oberbayerischen Fischereiverband zum Fliegenfischen an der Mangfall und der Teilnahme am Zeltlager in Buchloe. Zu den Aufgaben der Jugend gehört auch das Betreuen der Fischbrutboxen im Lech, die Helmut Pulver geschweißt hatte.

Folgende Ehrungen gab es beim Fischereiverein Fuchstal: Ehrenkrug: Willi Linder und Michael Sauter; 20 Jahre Mitgliedschaft: Aemilian Felder, Markus Felder, Rupert Huber, Wilhelm Linder, Klaus Riedle, Adalbert Sporer sen., Adalbert Sporer jun. und Hubert Sporer;

30 Jahre: Helmut Pulver;

40 Jahre: Robert Buchheim, Wendelin Endisch, Martin Fichtl, Siegfried Haaf, Helmut Hafeneder, Sebastian Hagenbusch und Lorenz Koch. (hoe)

