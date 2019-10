vor 38 Min.

Der Start einer neuen Reihe

Musik gibt es künftig auch bei den Landsberger Stadtwerken

Romi Löbhard

Es solle den Start einer Reihe markieren, die Jung und Alt gleichermaßen anspricht, erklärte Norbert Köhler, Noch-Chef der Stadtwerke Landsber, zu Beginn eines Konzerts im Vortragssaal des Kommunalunternehmens.

Zwei Mal im Jahr sollen hier künftig musikalische Veranstaltungen mit unterschiedlichen Musikern stattfinden. Das ist sehr zu wünschen, denn, und darüber waren sich die Besucher einig, der Saal ist wie geschaffen für feine Kammermusik. Allein das Ambiente, ein moderner Glasbau in einem geschützten Backsteingebäude, ist es schon wert, öfter beziehungsweise überhaupt für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden.

Sind auch noch hervorragende Musiker wie das aktuelle Team von David Schöndorfers „Klangerfrischung“ zu Gast, dann können Raum und Musik zu wunderbarer Einheit verschmelzen. Der Klarinettist David Schöndorfer ist in Landsberg längst bekannt als musikalischer Begleiter der Ellinor-Holland-Kunstpreisverleihung. Auch die Klangerfrischung mit unterschiedlichen Musikern, die in Schöndorfers Heimatstadt Königsbrunn höchst erfolgreich läuft und aktuell bereits die 14. Auflage erfuhr, konnten Landsberger im Rathaussaal bereits erleben.

Jetzt folgte das Experiment bei den Stadtwerken. Ein gelungenes: Die Akustik in dem Saal ist so hervorragend, dass jede Bewegung, jeder Wisch und auch die kleinste Nuance im Spiel noch zu hören war. Am Beginn des Konzerts stand ein kurzes Adagio von Heinrich Joseph Baermann, einem Klarinettisten, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts einer der besten und prägendsten war. Die sehr getragene Komposition wirkte wie das Hineinfühlen in den Raum, das Austesten der Möglichkeiten für die Instrumente. Das Quintett zeigte große Homogenität in Rhythmik und Klang.

Beeindruckend ist das vor allem auch deshalb, weil die fünf Musiker an unterschiedlichen Orten tätig sind. Der 28-jährige Schöndorfer studiert in Köln und hat ein Engagement als stellvertretender Soloklarinettist bei den Münchner Symphonikern. Markus Stolz (30, Violine) vervollständigt seine Ausbildung derzeit in Leipzig. Diego Ponce Hase (25, Violine) ist zurzeit beim MDR-Sinfonieorchester angestellt. In der Bratschengruppe des gleichen Orchesters hat die 1987 geborene Fatima Poblete Galvez (Bratsche) derzeit ihre musikalische Heimat. Der Cellist Werner Stephan (29) schließlich ist stellvertretender Solocellist der Philharmonie Südwestfalen. Zum Proben für eine neue Klangerfrischung treffen sich die Musiker an einem passenden, zentralen Ort, dieses Mal war es Leipzig.

Im Konzert ging es weiter mit einem Streichquartett, dem „amerikanischen“ von Antonin Dvorak. Der Komponist hat hier Eindrücke eines Besuchs in Amerika verarbeitet. Entstanden ist ein vielschichtiges Werk mit zarten Themen, die durch die Instrumente wandern, und fröhlichen Lautmalereien, das nicht nur den Zuhörern, sondern auch den Musikern großen Spaß zu machen schien. Besonders auffallend beim Quartett war der besondere Wohlklang der Bratsche. Krönender Abschluss des Abends: ein Klarinettenquintett von Johannes Brahms, in das der Komponist einerseits all seine Erfahrung legte, mit dem er aber auch Phrasen der Nachwelt vermachte, die zu seiner Zeit absolut nicht üblich waren.

So ist der Klarinette nicht der Part der Eigenständigkeit zugeordnet. Vielmehr fügt sie sich zwischen die Streicher, als wäre sie Teil davon, umrankt die einzelnen Stimmen, ohne sie zu übertönen.

