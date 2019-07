vor 47 Min.

Die Schlösser als Kulisse

Wanderfahrt am Forggensee

Der RCL Kaufering ging mal wieder auf Wanderfahrt. Mit zwei gesteuerten Vierern den Forggensee zu umrunden war der Plan. Abends zuvor meldete sich noch eine Teilnehmerin wegen Krankheit ab, die sich so darauf gefreut hatte, wäre es doch ihre erste Wanderfahrt nach dem Anfängerkurs gewesen.

So fuhr ein Boot ohne Steuermann. Gestartet wurde beim 1. Ruderclub Forggensee in Füssen, dann ging es im Uhrzeigersinn Richtung Norden bis zur Staumauer. Die Ruderer hatten immer Blick auf die grandiose Bergkulisse, einschließlich der Schlösser Neuschwanstein und zeitweise Hohenschwangau. Die Tour ging weiter in den Illasbergsee, der nördlich des Forggensees mit einer kleinen Durchfahrt verbunden ist.

Dort lud der Kiosk Illasbergsee zur Brotzeit ein. Anlegestelle für die Boote war der Badestrand an der Nordseite des Sees. Einige der Teilnehmer nahmen ein erfrischendes Bad. Nach der ausgedehnten Pause ruderten die Kauferinger zurück zum Forggensee und dort über die Ostseite, vorbei am Festspielhaus zum Ruderclub. Auf der Heimfahrt ließen sie den Tag mit einem Eis ausklingen. (lt)

