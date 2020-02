vor 56 Min.

Die sportliche Bilanz ist erfreulich

Die Schützen in Asch haben keine Nachwuchssorgen

Zufrieden zeigten sich bei der Jahresversammlung im Schützenheim die Hubertusschützen Asch mit ihren sportlichen Erfolgen. Wie Schützenmeisterin Carolin Wiedenmann berichtete, zählt der Verein derzeit 133 Aktive, 30 Zweitmitglieder und 62 Fördermitglieder. Sehr erfreulich sei das Abschneiden im Fuchstalpokalschießen gewesen, das gewann man heuer vor Unterdießen.

Man hoffe, dass man dieses Mal den Traditionspokal, der nach einer Wettkampfreihe in den sieben Fuchstalorten vergeben wird, auch einmal ganz gewinnen könne, meinte Wiedenmann. Nach fünf Schießen habe man über 40 Punkte Vorsprung vor Unterdießen.

In ihrem Rückblick ging die Vorsitzende auch auf das Bezirksmusikfest in Asch ein, wo man sich mit einer Fußgruppe und einem Festwagen am Umzug beteiligt hatte. Man habe zudem überlegt, sich elektronische Schießstände anzuschaffen, so Wiedenmann weiter, doch man habe zu wenige Mitglieder, die sich mit dieser Technik auskennen.

Aushängeschilder des Vereins sind die erste Luftgewehrmannschaft und das erste Pistolenteam, die beide in der Gauoberliga schießen. Bei den Gaumeisterschaften konnte Johann Rosenwirth zwei zweite Plätze belegen. Für Robert Windstetter und Rosenwirth war heuer bei der oberbayerischen Meisterschaft Schluss, die Qualifikation zu den bayerischen Titelkämpfen wurde verfehlt.

Ebenfalls in der Gauoberliga schießt die erste Jugendmannschaft, informierte Jugendleiterin Katharina Schmid. Bei den Gaumeisterschaften war man sehr gut vertreten, Julia Edenhofer habe einen ersten Platz erreicht, Simone Edenhofer und sie selbst einen zweiten Platz. Mit der Luftpistole gewann die Jugendleiterin die Jugendwertung. Für die Zukunft denke man an einen Ausflug und ein Eltern-Kind-Schießen. Derzeit werden 20 Jugendliche betreut. In seinem Grußwort informierte Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg über eine deutliche Erhöhung der Zuschussbeträge für die Jugendarbeit.

Die gute Jugendarbeit lobte Gauschützenmeister Peter Brich. Er werde nach 40 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im März nicht mehr zur Wahl antreten, doch sein Heimatverein Denklingen werde ihm auch weiterhin sehr am Herzen liegen. Für 25-jährige Mitgliedschaft zeichnete er dann Karl Dietrich, Stefan Löffler und Claudia Vogel aus. Eine Ehrennadel in Grün ging an Andreas Steger für 10-jährige Teilnahme an den Rundenwettkämpfen, die Nadel in Silber erhielten Werner Schmid und Carolin Wiedenmann für 20 Jahre Wettkampfschießen. Letztere absolvierte dabei 227 Wettbewerbe. (hoe)

Themen folgen