09.04.2020

Ein 12,0-Teiler bringt den Titel

In Geretshausen hat der Schützenball einen besonderen Höhepunkt

Zum Schützenball hatten die Edelweißschützen Geretshausen eingeladen. Schützenmeister Marco Bauer richtete im gut besuchten Saal seine Grußworte an die Ballbesucher. Sein besonderer Gruß galt dabei den Ehrenmitgliedern, der Musikband „Take two“ und den vielen jungen Gästen. Der Ball wurde traditionell von den noch amtierenden Schützenkönigen Lara Dalmeir und Albert Grünecker eröffnet.

Nach mehreren Tanzrunden wurde den beiden durch Vorsitzenden Marco Bauer und Sportleiter Bernhard Ott für die Regentschaft, die Bereicherung der Königsketten und die Repräsentation des Vereins gedankt. Sie bekamen das Königszeichen angesteckt und den Schützenlieseln wurde ein Blumenstrauß überreicht. Anschließend kam man zum Höhepunkt des Abends, der Proklamation der Schützenkönige 2020. Bei der Jugend kam Lara Dalmeir erneut aufs Podest – als neue Brezenkönigin mit einem 178,1-Teiler. Wurstkönigin wurde Jungschützin Johanna Raab mit einem 36,0-Teiler. Die Königswürde in der Jugend ging mit einem starken 12,0-Teiler an Theresia Raab. In der Schützenklasse wurde Stefan Raab neuer Brezenkönig (68,5-Teiler) und Eugen Schiffmann (59,6-Teiler) neuer Wurstkönig. Zum neuen Schützenkönig, mit einem 21,8-Teiler, wurde Jürgen Pollwein ausgerufen.

Die neuen Schützenkönige erhielten die Königskette und den Siegerpokal. Theresia Raab stand ihr stolzer Papa als Schützenhansel zur Seite, Jürgen Pollwein seine Frau Monika als Schützenliesel. Nach Übergabe der Blumensträuße folgte der Ehrenwalzer der frisch gekürten Schützenkönige. Erst spät ging die tolle Ballnacht, gefeiert zusammen von Jung und Alt, zu Ende. (lt)

