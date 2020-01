vor 55 Min.

Ein Höhepunkt im Kalender der Trachtler

Von 16. bis 19. Juli ist Hohenfurch Ausrichter. Ausstellung im April

Es ist der Höhepunkt im Kalender der Trachtler, und so war das Lechgau-Trachtenfest auch Hauptthema bei der Vorständebesprechung des Lechgaus. Traditionell findet das Treffen zum Jahresbeginn dort statt, wo das nächste Gaufest ausgerichtet wird. Heuer also in Hohenfurch.

Die Vorstände aller 19 Vereine des Lechgaus hatten sich im Restaurant Piroska eingefunden, um das vergangene Gaufest Revue passieren zu lassen, sich über das kommende zu informieren und Neuigkeiten von Gauvorsitzenden Franz Multerer zu erfahren.

Was war gut, was könnte man optimieren? Diese Fragen hatte sich auch Markus Wölfle gestellt, der mit seinem Trachtenverein „Schloßbergler Schongau“ das Gaufest im letzten Jahr ausgerichtet hat. „Richtig gut kam der Gaufestmontag an, mit Trachtenmarkt und der Kapelle So&So mit rund 2000 Besuchern“, resümierte er. Doch auch die drei anderen Tage seien hervorragend gelaufen, mit insgesamt rund 6500 Gästen und Besuchern.

Franz Linder, Vorstand der „Schwalbenstoaner Hohenfurch“, notierte eifrig mit, denn er ist mit seinem Verein in diesem Jahr von 16. bis 19. Juli Ausrichter des Lechgau-Trachtenfests. Das Programm stellte Linder bei der Besprechung kurz vor.

Auch die Hohenfurcher werden ihr Gaufest vier Tage lang feiern, allerdings nicht mit einem drangehängten Montag, sondern mit einem vorangestellten Donnerstag. An diesem erfolgt ab 19 Uhr der Festauftakt mit Bieranstich und einem boarischen Wettstreit. Am Freitag wird zur Musik von BLECHpfiff und der Fäschtdags-Musig boarisch getanzt, und am Samstag gibt’s den traditionellen Heimatabend mit den Plattlergruppen des Lechgaus. Der Höhepunkt ist natürlich der Festsonntag mit Kirchenzug, festlichem Gottesdienst und dem großen Festzug. Das Festzelt wird im Norden der Gemeinde stehen. Linder kann auf ganz viel Unterstützung seitens aller Hohenfurcher Vereine zählen, und so wird auch dieses Gaufest der grandiose Höhepunkt im Kalender der Trachtler. Dessen ist sich auch Schirmherr Guntram Vogelsgesang sicher: „Wir werden das Fest stemmen, weil wir alle an einem Strang ziehen.“

Alle Vereine im Lechgau stemmen auch gemeinsam eine Trachtenausstellung, die im April in Thaining stattfinden wird. An zwei Tagen wird es im dortigen Rochlhaus alles zu sehen und vor allem zu erleben geben, was den Lechgau ausmacht. Zudem richtet der Verband im Mai ein Mariensingen anlässlich des 400. Jubiläums der Wallfahrtskirche auf dem Hohenpeißenberg aus. Auch 2020 wird wieder ein ereignisreiches Jahr für die Trachtler des Lechgaus. (lt)

