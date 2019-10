vor 55 Min.

Ein ohrenbetäubender Spaß

Jede Menge Musik mit der Bigband Dachau und dem Jimi Tenor, der die kunterbunte Elektro-Szene liebt

Von Jörg Konrad

Wer bei dem Wort Big Band an straighten Swing mit fetzigen Bläsersätzen denkt, oder vielleicht an volltönendes Blech als musikalische Untermalung von lasziven Gesangsnummern, der liegt nicht unbedingt richtig.

Denn eine Big Band ist im Grunde nicht mehr und nicht weniger als die Bezeichnung für eine musikalische Großformation in bestimmter Besetzungsstärke. Ebenso wie ein Trio oder ein Quartett nicht verrät, welche Art von Musik zu erwarten ist.

Spätestens wer die Bigband Dachau (live!) erlebt und dann vielleicht auch noch, wie am Sonntagabend im Landsberger Stadttheater, mit dem Paradiesvogel der ansonsten schon kunterbunten Electro-Szene, mit Jimi Tenor als Gast, der muss sämtliche Vorurteile überdenken. Denn die Bigband Dachau feat. Jimi Tenor, das bedeutet: Stilistische Anarchie, instrumentale Disziplin, raffinierte Intonation, ein wenig Schamanentum bis Mummenschanz und jede Menge Spaß. Im Grunde all dies in einem.

Tenor, der, neben grandiosen Electro-Beats für die Tanzschuppen dieser Welt, seit einiger Zeit auch Big-Band-Arrangements entwirft, kennt einfach keine Grenzen. Der Finne ist ein kreativer Unruhegeist, der einstigen Erfolg nicht auf Gedeih und Verderb zu konservieren versucht. Tenor sucht nach immer neuen Möglichkeiten, sich musikalisch auszudrücken und zieht damit entsprechend immer neues Publikum in seinen Bann. Einzige Voraussetzung: Die Musik hat Groove, die Musik hat Biss, die Musik ist tanzbar.

Mit der Bigband Dachau als Partner scheint Tenor genau das richtige Vehikel für seine Meriten gefunden zu haben.

Dieses Orchester, geleitet und zusammengehalten von Thomas Jahn, dem allein für sein Dirigat das Bundessportabzeichen für Fortgeschrittene in Gold gebührt, ist in seiner Kompaktheit und Unerbittlichkeit eine Ausnahmeerscheinung. Diese Bigband klingt so spacig und ist instrumental so beweglich wie das einstige Arkestra um den großen Sun Ra. Manchmal klingt die Truppe aber auch nach George Clintons Großbesetzungen, wenn diese gerade einmal wieder mit ihrem Mothership nach langen intergalaktischen Reisen auf Mutter Erde landeten. Aber damit hören wir mit den Vergleichen auch schon auf. Denn die, zumindest auf Dauer strapaziert, hinken bekanntlich.

Jimi Tenor ist ganz Herr der Lage. Zwar dirigiert er nicht, doch alles scheint auf ihn zugeschnitten. Mal wuselt er am Synthesizer, mal ein wenig an der alten Wurlitzer, er spielt ein Flötensolo, unterstützt die Woodwind-Section, beschäftigt sich mit dem kleinen Tischpropeller und singt natürlich seine Songs.

Zwischendurch knallen die Trompeten, röhren die Posaunen, explodieren die Saxofone. Die Rhythmussection arbeitet ungerührt, wechselt wiederholt die Taktspur und bringt die Band zum Fliegen.

Das, was die Big Bands der 1930-er Jahre spielten, wurde später das „Alte Testament“ des Swing genannt. Count Basies Gruppenpräzision der späten 1950er Jahre galt als das „Neue Testament“.

Und Jimi Tenor plus Bigband Dachau? Man könnte meinen, so klingt Musik vom anderen Stern.

Herausfordernd und kompliziert, ein wenig lasterhaft, auch kitschig, blitzblanke Ekstase gepaart mit musikhistorischer Dialektik. Zusammengehalten wird dieses komplexe Gebräu von ohrenbetäubendem Spaß, den die Beteiligten auf der Bühne durchweg vermitteln. Und aus dem Stadttheater wird ein brodelnder Tanzsaal.

dazu: www.kultkomplott.de

Themen folgen