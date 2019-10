00:31 Uhr

Einfach mal nicht besonders sein

Rund 100 Betroffene treffen sich zu Austausch, Information und Gemeinschaft

Zum Jahrestreffen der Selbsthilfegruppe Hand-in-Hand in Asch waren 22 Familien, insgesamt 93 Erwachsene und Kinder, zusammengekommen, um sich auszutauschen, zu informieren und gegenseitig zu stärken. Ihre Gemeinsamkeit: Zu jeder Familie gehört ein von Dysmelie Betroffener – meist ist es ein Kind, aber auch betroffene Erwachsene kommen gern und regelmäßig zu den Treffen.

Das Leben mit Dysmelie, bei der ein Arm und/oder Hand fehlgebildet oder nicht komplett ausgebildet ist, gehört für sie alle zum Alltag. Das Besondere an den Treffen der Selbsthilfegruppe ist die familiäre Atmosphäre mit einer ausgewogenen Mischung aus Informationen, Kurzvorträgen und ausreichend Raum für persönliche Gespräche. Dieses Jahr wurden alle Gäste nach der herzlichen Begrüßung mit einem fröhlichen und zugleich Mut machenden Gedicht von Isabella Nölte, die mit Alexandra Sommer-Mitterreiter die Gruppe leitet, auf den Tag eingestimmt. Danach konnten die Kinder mit dem Betreuungsteam spielen oder basteln, während Gerald Lux und Wolfgang Weishäupl alle Interessierten über ihre Arbeit in der EUTB informierten. Alle chronisch Kranken oder Beeinträchtigten können die EUTB, die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung, um Hilfe oder Begleitung bitten. So wird gemäß dem Bundesteilhabegesetz unbürokratisch geholfen, wenn es Schwierigkeiten im Berufsleben oder Alltag gibt. Dabei beraten Betroffene selbst und sind mit Selbsthilfegruppen vernetzt.

Interessant für die Hand-in-Hand-Mitglieder war insbesondere die Beratung zum Eintritt ins Erwerbsleben oder zum Führerscheinerwerb, aber auch zur Einstufung in den Grad der Behinderung.

Den Programmpunkt am Nachmittag gestalteten Orthopädietechniker und Physiotherapeut Sascha Hefendehl und Jürgen Pawlik von der Firma Orthopädie Brillinger Tübingen. Sie stellten den von ihnen neu entwickelten „fühlbaren Schaft“ für Prothesen vor. Die Träger von Prothesen erhalten über den besonders weichen und zugleich stabilen Schaft bedeutend mehr sensorische Eindrücke, wie zum Beispiel Stöße oder Widerstand beim Abstützen. Der versorgte Arm fühlt sich in der Prothese nicht mehr „wie eingegipst“ an, wie es ein Prothesenträger ausdrückte.

Beim Essen oder Kaffeetrinken ergaben sich anregende Gespräche, denn ähnliche Erfahrungen oder Erlebnisse verbinden. So fühlten sich alle schnell wohl; das galt auch für die Dysmelie-Kinder, die es hier genossen, einfach mal kein bisschen besonders zu sein. Gestärkt vom aufbauenden Miteinander und den neuen Eindrücken lautete der Abschied für die Teilnehmer: „Bis zum nächsten Mal!“ (lt)

