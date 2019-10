vor 18 Min.

Eingetaucht in bayerische Kulturlandschaft

Malerisch gelegen ist das Freilichtmuseum Glentleiten in Großweil bei Kochel. Der Dießener Trachtenverein erkundete hier die bayerische Kulturlandschaft und für die Jugend gab es einiges an Aktivitäten.

Familienausflug der Dießener nach Glentleiten. Aktivprogramm für Kinder

Am letzten Septemberwochenende hieß es für die Familien- und Vereinsmitglieder des Heimat- und Trachtenvereins Dießen-St. Georgen „Auf geht’s zur Glentleiten“.

Bei schönstem Föhnwetter machten sich über 60 Mitglieder des Trachtenvereins früh morgens auf den Weg zur Glentleiten, einem Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern in Großweil bei Kochel. Hier werden den Besuchern auf einem weitläufigen Gelände über 60 original erhaltene Gebäude präsentiert. Thema ist das Leben in der bayerischen Kulturlandschaft im Laufe der letzten 250 Jahre, weshalb die Gebäude teils mit ihrem ursprünglichen Mobiliar ausgestellt sind.

Um das Ganze der Trachtenjugend noch mehr näherzubringen, wurden zwei Aktivprogramme angeboten, bei denen insbesondere die Kinder mitmachen konnten: So hatte diese Gruppe die Möglichkeit, selbst Butter zu machen und durfte tatkräftig rühren, bis aus der Milch Sahne und schließlich Butter wurde. Höhepunkt war die Butterverkostung am Ende der Vorstellung. Da hat jeder schon mit großem Stolz in sein Butterbrot gebissen.

Die andere Gruppe lernte, wie man früher Licht machte: Feuermachen auf dem Herd mit Feuersteinen und Zunder, Herstellen von Kerzen aus Bienenwachs bis zur Erfindung der Petroleumlampe. Fasziniert hörten die Kinder und Jugendlichen, wie lange es dauerte, bis die Mutter des Hauses den Ofen anschürte, und dass das Essen erst zwei Stunden später auf dem Tisch stand. Als Andenken durften die Teilnehmer zwei Bienenwachskerzen selbst herstellen und mit nach Hause nehmen.

Anschließend ließ es sich jeder bei der gemeinsamen Brotzeit, die eher einem Brotzeitbuffet glich, gut gehen. Gemeinsam ratschen und lachen, eine Bilderbuchstimmung mit weiß-blauem Himmel, Blick auf die Berge und als musikalische Untermalung selbst gemachte bayerische Musik, gespielt von Andreas Huber an der Tuba, Albert Hinterbichler an der Ziach und Manfred Helmer an der Gitarre. Und der Spaß kam natürlich auch nicht zu kurz – so probierten sich die Musiker im Musizieren auf einem fahrenden Kinderkarussell. Nach dem Erkunden der Waldkugelbahn und weiterer Sehenswürdigkeiten ging es wieder heim nach Dießen. (lt)

Themen folgen