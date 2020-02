vor 50 Min.

Elektronisch ausgewertet

Das sind die Könige in Thaining

Die Schützengesellschaft Grüne Au Thaining hielt ihre Königsproklamation ab. Inzwischen wurde die Schießanlage komplett auf Elektronik umgestellt. Das Schießen an den elektronischen Ständen hat sich eingespielt und bereitet allen Schützen viel Freude.

Der Königstitel in der Jugendklasse Luftgewehr ging dieses Jahr an den Jungschützen Leandro Kahl, knapp vor dem frischgekürten Gaujugendkönig Niklas Holzmann und Fabio Reinhart.

Die Ehrengabe der Jugendklasse gewann Lea Schappele. Die fünf Trophäen, gestiftet von Rita Tagwerker, holten sich Niklas Holzmann vor Tamara Graf, Tobias Tagwerker, Fabian Greif und Quirin Schaal.

Die ersten drei Sachpreise der Ring-Teiler-Wertung Jugendklasse sicherten sich dieses Jahr Niklas Holzmann vor Tamara Graf und Lea Schappele.

In der Schützenklasse Luftgewehr wurde Magdalena Meiendres Königin.

Die Wurstkette ging an Ehemann Johann Meiendres und die Brezenkette an Matthias Happach. In der Schützenklasse Luftpistole machte dieses Jahr Maximilian Brosselt-Guggemos vor Daniela Reize und Christian Graf das Rennen.

Die Ehrengaben für das beste Blattl gingen an die Luftpistolenschützen Sigurd Ehringer und an Anton Degele. Bei den Wahlen neu gewählt wurden Christoph Reißer als Zweiter Sportleiter und Anna Berghofer als Kassenwartin.

Schützenmeister Johann Meiendres lud zum jährlichen Thaininger Vereineschießen am 13. und 20. März.

Mit dem traditionellen Ostereier- und Vergleichsschießen mit den Soldaten- und Kriegerkameraden am Karfreitag, 10. April, endet die Schießsaison offiziell. (lt)

