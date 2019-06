vor 27 Min.

Epfacher Veteranen als Botschafter

Eine Delegation besuchte die Stätten der Landung der Alliierten in der Normandie

Auf Einladung des deutschen Botschafters in Paris und des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge machte sich eine Delegation des Veteranenvereins Epfach auf den Weg nach Frankreich. Ziel war Le Havre in der Normandie, rund 1050 Kilometer entfernt.

Tag zwei stand ganz im Zeichen der Opfer des Krieges. Zunächst informierte sich die Gruppe im Overlord Museum, so auch der Name der Operation am D-Day, dem 6. Juni 1944, über Fakten zur Landung der Alliierten. Anschließend ging es auf den nahe gelegenen Friedhof mit Dokumentationszentrum der Amerikaner. Am 6. Juni war dort auch der amerikanische Präsident Donald Trump zu Besuch gewesen.

Tags darauf ging es in Vereinskleidung zunächst nach Douvres-la-Délivrande zum Gottesdienst. Offiziell vertrat der Veteranenverein Epfach das Bundeskanzleramt.

Der offizielle Empfang beim dortigen Bürgermeister zusammen mit der deutschen Partnergemeinde des Ortes konnte aufgrund des nächsten Termins in La Cambe nicht wahrgenommen werden. Die Zeremonie in La Cambe war sehr feierlich und berührend.

Neben den Reden des örtlichen Bürgermeisters, des deutschen Botschafters Nikolaus Meyer-Landrut, des Präsidenten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge Wolfgang Schneiderhahn sowie eines Teilnehmers eines VdK-Bildungsprojekts war die Kranzniederlegung durch Vorsitzenden Walter Heinen im Namen des Veteranenvereins Epfach ein Höhepunkt für die Delegation.

Zum Abschluss erklangen die Totensignale „Last Post“, „Sonnerie aux Morts“ und „Ich hatt’ einen Kameraden“ sowie die Nationalhymnen von Kanada, den USA, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland.

Tag vier nutzte die Gruppe, um nach Fécamp zu fahren. Dort waren Stellungen unter anderem des Radars der deutschen Besatzung zu sehen. Aber auch das Städtchen selbst bot Sehenswertes mit imposanten Kirchen, der Destillerie St. Bénédictine und anderem mehr. Dann ging es noch nach Etretat, einem Ort an der Atlantikküste mit beeindruckenden Felsformationen, die für militärische Zwecke genutzt wurden.

Zum Abschluss des Tages beeindruckte die Kirche St. Joseph in Le Havre die Teilnehmer. Ganz aus Beton gebaut und mit einem Turm von 107 Metern Höhe ersetzt diese Kirche den Vorgängerbau, der am 5. September 1944 komplett zerstört wurde.

Am letzten Tag schließlich wurde bei Regen die Heimreise angetreten, nicht ohne einen Besuch auf einem australischen Soldatenfriedhof in der Nähe von St. Quentin. Dort liegen über 2100 Soldaten des Ersten Weltkrieges begraben. (lt)

