vor 24 Min.

Erfolgreiches Freizeitprogramm

Trotz Hygieneauflagen haben die Kinder viel Spaß

Aufgrund der Corona-Krise musste der Kreisjugendring, das geplante Programm für das Jahr 2020 absagen. Darunter auch die Angebote für die Sommerferien. Als dann Ende Juni durch die angekündigten Lockerungen Ferienprogramme wieder möglich wurden, hat sich das KJR-Team kurzfristig dazu entschlossen, verschiedene Tagesangebote zu machen. In aller Kürze wurden ein Hygienekonzept erstellt und fünf Tagesfahrten sowie eine Freizeitwoche ohne Übernachtung im Kreisjugendübernachtungshaus in Utting geplant und kalkuliert. Bei allen Angeboten wurde Wert darauf gelegt, so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft zu verbringen und die Phasen mit der Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen möglichst kurz zu halten.

An den ersten fünf Donnerstagen in den Ferien wurden die Tagesfahrten angeboten, und der Wettergott spielte jeweils super mit. Fast schon zu warm war es beim ersten Angebot für die Wanderung zur Bergstation der Alpsee-Bergwelt in Immenstadt. Bei der zweiten Fahrt waren die über 20 Kinder und Betreuer ebenfalls bei bestem Wetter und warmen Temperaturen zu Gast auf dem Erlebnisbauernhof „Stefflsbaur“ in Kaltental. Die zwei weiteren Fahrten führten nach München. Einmal wurde die Bavaria-Filmstadt besucht und die zweite Fahrt ging in den Tierpark Hellabrunn. Bei diesen Fahrten war es nicht ganz so warm, aber das Wetter war dennoch perfekt für gelungene Tagesausflüge. In der letzten Ferienwoche wurde noch eine komplette Woche mit einer „Reise um die Welt“ im Jugendübernachtungshaus in Utting angeboten. Neben der obligatorischen Dampferfahrt wurde auch das Mais-Labyrinth „Ex Ornamentis“ besucht.

Das Kreisjungendring-Team ist mit dem kurzfristig entstandenen Ferienprogramm sehr zufrieden und hofft, dass das nächste Jahr wieder etwas mehr Normalität bringt. (lt)

Themen folgen