00:32 Uhr

Fahrt über den See

Mit Walter Eichner auf Tour

Für den Sommerausflug der beiden Selbsthilfegruppen MS und Schlaganfall hatte sich Priorin Schwester Antonia von den Landsberger Dominikanerinnen heuer ein reizvolles Reiseziel vorgenommen: eine Schifffahrt auf dem Forggensee.

Landrat a.D. Walter Eichner sorgte dafür, dass die Gäste schon während der Busfahrt hautnah die Geschichte der Gemeinden näher kennenlernten, an denen man vorbeifuhr. Überdies konnte Eichner – als Organisator des Ausflugs – auch viel Neues über die Entstehung des Voralpenlandes mit der ehemaligen Römerstraße Via Claudia und die einst so wichtige Wasserstraße, den Lech, erzählen.

Sichtlich beeindruckt mussten die meisten Gäste und sogar die in Landsberg geborene Busfahrerin Claudia Schneider zugeben, dass sie während der Fahrt viel Neues erfahren hatten. Angesichts des bedeckten Himmels tröstete Schwester Antonia manchen sorgenvollen Blick ihrer Gäste: „Die Sonne über uns werden wir zwar nicht erleben. Doch dafür ist sie in unseren Herzen.“

Am Bootshafen des Forggensees wartete bereits die „MS Füssen“ auf die Besucher für die große Rundfahrt über den grünen See.

Während dieser zwei Stunden genossen sie inmitten einer malerischen Landschaft den Blick auf die beiden Königsschlösser, das Festspielhaus und die dahinter liegenden Berge. (her)

